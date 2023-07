Fit mit Hademar Bankhofer: Flirten für die Gesundheit

Urlaubszeit, Ferienzeit, Sommerzeit: Das ist zugleich auch für viele Menschen eine Zeit, in der man mehr Lebensfreude zeigt, mehr Liebesgefühle hat, sich mehr zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt und daher mehr als sonst flirtet.

Und wer jetzt denkt, flirten hätte nichts mit Gesundheit zu tun, der irrt gewaltig! Der britische Psychologe Dr. Nicolas Lewellyn und der amerikanische Arzt Prof. Dr. George Barnley haben in jahrelangen Studien und Beobachtungen nachgewiesen, dass Flirten ganz eindeutig als Medizin für Körper und Seele angesehen werden kann. Und die beiden meinen: Wir alle sollten die sommerliche Zeit vielmehr zum Flirten nützen. Prof. Dr. Barnley meint dazu allerdings: ”Ich will damit nicht Unfrieden in glückliche Ehen und Partnerschaften bringen. Im Gegenteil: Wer sagt denn, dass man immer nur mit fremden Menschen flirten soll? Wenn man bereits vergeben ist, dann ist es wunderschön, mit dem Partner zu flirten. Das frischt oft zur Routine gewordene Liebe wieder auf!”

Nicht nur das. So wertvoll ist Flirten für unsere Gesundheit:

Verkrampfte Muskeln im Nacken und im Rücken entspannen sich. Rheumatische Schmerzen werden gelindert, ja können vorübergehend für einige Zeit ganz verschwinden.

Die Harmonie der Seele wird gefördert. Positive Gedanken kommen auf. Depressive Stimmungen verschwinden.

Kopfschmerzen und Migräne vergehen in Windeseile. Was Tabletten in Stunden nicht schaffen, gelingt durch Flirten oft in Minuten.

Vorhandener Frust wird in Freude umgewandelt.

Die Gesichtshaut wird beim Flirten besser durchblutet und wirkt dadurch jünger und frischer. Flirtende Menschen sehen daher immer schön aus.

Die Arbeit des Herzens wird aktiviert, und in den meisten Fällen auf Puls 130. Damit kommt der gesamte Kreislauf in einen wünschenswerten Schwung.

Wenn das Flirten von Erfolg gekrönt ist, wenn also der andere zurückflirtet, steigt im Organismus die Zahl der Antikörper und Lymphozyten. Das bedeutet: Das Immunsystem wird gestärkt.

Beim Flirten wird mehr Neurohormon Adrenalin gebildet. Der Betreffende wird aktiver, hat mehr Vitalität, und zwar geistig und körperlich.

Vor allem wenn man beim Flirten lächelt oder lacht, wirkt sich das positiv auf die Gesundheit aus. Dabei wird nämlich negativer Stress abgebaut. Es kommt zu einer idealen Art der Entspannung von beruflichen Problemen.

Sie sehen: Ein Flirt lohnt sich.