Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Im Sommer fleißig trinken

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, dann passiert es immer wieder besonders oft: Einer in der Familie oder am Arbeitsplatz erleidet einen Schwindel- oder Ohnmachtsanfall, zeigt eine Kreislaufschwäche, hat eine Nierenkolik oder gar einen Nierenstein. Und alle wundern sich, weil der Betroffene an und für sich als gesunder Mensch galt. Das mag stimmen. Doch er hat einen Fehler gemacht. Er hat bei großer Hitze zu wenig Flüssigkeit konsumiert. Wir müssen uns nämlich immer vor Augen halten: Unser Organismus kann in den Sommermonaten nur dann gesund und fit bleiben, wenn er ständig Flüssigkeit nachgeliefert bekommt. Bei Senioren kann das zu einem regelrechten Austrocknen des Körpers mit schwerwiegenden Folgen führen.

Die meisten von uns kommen bei höheren Temperaturen ins Schwitzen , vor allem, wenn sie sich bewegen und körperlich arbeiten . Im Zuge dieser Transpiration scheidet der Organismus nicht nur Schweiß, sondern auch eine Reihe von Mineralsalzen aus. Diese aber sind für den Organismus und für viele Lebensabläufe wichtig.

Der Organismus muss nämlich die lebensnotwendigen Mineralsalze in Form von Elektrolyten zugeführt bekommen: Sie müssen in Wasser gelöst sein. Nur dann zerfallen die Mineralsalze in Ionen, in kleinste elektrisch geladene Teilchen, die sich im Körper rasch ihren Weg zu ihrem Bestimmungsort bahnen, wo sie gebraucht werden.

Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist die ideale Flüssigkeit für den Sommer das Mineralwasser , das bei der Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert im täglichen Gebrauch hat. Besonders wertvoll sind jetzt Mineralwässer mit einem hohen Anteil an Magnesium und Kalium. Es ist dabei unwesentlich, ob sie reichlich oder wenig Kohlensäure haben.

Nur wenige wissen, dass ein traditionelles Getränk aus Kindertagen von seinen Inhaltstoffen her ein ideales Elektrolytgetränk darstellt, wie an der Universität von Benares untersucht wurde. Es ist der Himbeerdicksaft, mit Mineralwasser verdünnt.