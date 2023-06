Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Migräne durch Kopfschmerzmittel

Rasch wechselnde Wettersituationen, Umweltschadstoffe, Lärmeinfluss und beruflicher und privater Stress sind schuld daran, dass zwei ganz spezielle Formen des chronischen Kopfschmerzes zunehmen: die Migräne und der Spannungskopfschmerz. In beiden Fällen leiden Frauen dreimal häufiger darunter als Männer. Manche Menschen laborieren bis zu 10 oder 20 Jahren daran. Mit dem immer wiederkehrenden pulsierenden, pochenden Schmerzen, die oft in Attacken von mehreren Stunden bis zu drei Tagen auftreten, verlieren viele die Lebensfreude.

Doch Millionen Menschen, die davon gequält werden, machen einen gravierenden Fehler. Sie gehen nicht zum Arzt, sondern holen sich starke Kopfschmerz-Medikamente und nehmen diese regelmäßig ein.

Sie sind sich nicht bewusst, wie verantwortungslos und verhängnisvoll sie damit mit ihrer Gesundheit umgehen. An der Universität Essen und an der Universität Wien hat man nachgewiesen: Falsch genützte Kopfschmerzmittel können erst recht Migräne auslösen! Wer diese Medikamente regelmäßig nimmt, auch zwischen den Migräneattacken, beschwört damit neue Schmerzen herauf, nimmt daraufhin noch mehr und gerät in einen Teufelskreis. Er wird süchtig und merkt es nicht.

Viele, die in diesem Stadium zum Arzt kommen, müssen vorerst eine Entziehungskur von ihren Tabletten machen. Daher warnen Ärzte: Wenn die Migräne immer wieder kommt und wenn man für sich kein natürliches Hausmittel gefunden hat, das hilft, dann kann nur der Mediziner nach einer klaren Diagnose Medikamente verschreiben. Und diese sind dann auch exakt nach seinen Angaben einzunehmen.

Die Gefahr unkontrolliert eingenommener Kopfschmerzmittel zeigt wieder, wie sinnvoll es sein kann, vorerst wirksame Naturrezepte bei Migräne einzusetzen: