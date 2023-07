Fit mit Hademar Bankhofer: Naturkräfte gegen Insektenstiche

Kaum werden die Tage und Nächte endlich wärmer, kommen sie bereits in Scharen und quälen uns: die Insekten, vorwiegend die Mücken, die den schönsten Sommerabend vermiesen können. Vielleicht haben Sie es selbst schon beobachtet, dass es Menschen gibt, die von Insekten besonders verfolgt werden. In der warmen Jahreszeit sind viele von uns betroffen, vor allem, wenn sie sich in der Nähe von Büschen, Flüssen und Seen aufhalten. Und wenn sie schwitzen. Der Schweißgeruch zieht die Plagegeister magisch an.

So ein Insektenstich hinterlässt nicht nur einen unangenehmen, stechenden Schmerz. Es kommt zu einem anhaltenden Juckreiz, relativ oft zu lästigen Hautausschlägen. Man sollte daher unmittelbar nach so einem Stich etwas unternehmen. Am besten eignen sich dazu natürliche Mittel:

Schneiden Sie eine Zwiebel in zwei Hälften und reiben Sie die Haut an der Stichstelle mit den Schnittflächen der Zwiebel ein.

Mischen Sie etwas Kochsalz und Apfelessig zu einem Brei und reiben Sie diesen in die Haut ein.

Oder schlagen Sie etwas Salz in einen feuchten Lappen und drücken Sie diesen einige Zeit auf die Stichstelle.

Sehr wirksam ist es auch, wenn Sie Tigerbalsam aus der Apotheke in die Haut einmassieren.

Es genügt aber auch, wenn Sie Kochsalz mit etwas Speichel vermischen und aufstreichen. Das Salz zieht das Insektengift zum Teil aus der Haut.

Sie können auch als Notlösung eine Aspirin-Tablette mit Speichel auflösen und den Brei einreiben.

Ein uraltes Hausmittel: Binden Sie frische Löwenzahnblätter, Salbei- oder Melissenblätter, die Sie vorher zudrücken, auf die Stichstelle.

Es ist allerdings zu überlegen, ob man in dieser Jahreszeit nicht vorbeugend etwas unternehmen sollte, damit man nachts oder an lauen Sommerabenden von Insekten nicht gar so geplagt wird. Auch da gibt es Möglichkeiten, die bei vielen von uns hervorragend wirken: