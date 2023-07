Fit mit Hademar Bankhofer: Rohkost verhindert Krankheiten

Es ist in diesen Monaten eine wahre Freude, einen Markt oder einen Gemüseladen zu besuchen. Überall werden erntefrische heimische Obst- und Gemüsesorten angeboten. Jetzt ist genau die richtige Zeit, dass wir all diese Naturprodukte auch reichlich nützen, und zwar so, wie sie uns zur Verfügung stehen: frisch und roh. Ernährungswissenschaftler haben in den letzten Jahren eindeutig den Nachweis erbracht, dass wir mit Rohkost einer Reihe von Krankheiten vorbeugen können.

Nur im rohen Zustand liefern Obst und Gemüse auch wirklich reichlich Vitamine, Mineralstoffe , Spurenelemente und Enzyme . Beim Kochen, Dünsten, Erwärmen, bei langem Tiefkühlen und bei zu langem Lagern werden all diese lebenswichtigen Substanzen abgebaut.

Wer reichlich erntefrisches Obst und Gemüse konsumiert, der baut die natürlichen Abwehrkräfte gegen Erkältungskrankheiten auf.

Untersuchungen am Institut für Sozialmedizin in Wien unter der Leitung von Univ. Prof. Dr. Michael Kunze haben ergeben, dass reichlicher Verzehr von Rohkost Magen und Darm gegen Geschwürbildungen und gegen Krebserkrankungen schützt.

Der Genuss von erntefrischen Naturprodukten sorgt auch für eine geregelte Verdauung . Es gibt keine Verstopfungsprobleme mehr.

Wer jetzt regelmäßig Obst und Gemüse konsumiert, der führt damit auch eine natürliche Hautpflege von innen durch. Zusätzlich werden Haare und Nägel schöner.

Wie wertvoll rohes Obst und Gemüse für unseren Körper und seinen Gesundheitszustand sind, zeigt eine umfassende Untersuchung, die vor einigen Jahren in der Schweiz durchgeführt wurde:

Wenn jemand tagaus, tagein nur industriell veränderte, naturentfremdete Nahrung zu sich nimmt, dann erhöht sich - als eine Art Abwehr - die Zahl der weißen Blutkörperchen. Man spricht in der Medizin von einer Ernährungs-Leukozytose. Das ist keine Krankheit, kann aber im Laufe von Jahrzehnten zu Stoffwechselstörungen führen.

Wenn der Organismus unveränderte Naturprodukte zugeführt bekommt, dann erhöhten sich die Zahl der weißen Blutkörperchen nicht. Der Organismus freut sich über die wertvollen Vitalstoffe.

Und wenn wir nun zuerst Rohkost zu uns nehmen und dann Anderes essen, dann geschieht auch nichts. Der Organismus ist zufrieden und nimmt die unnatürliche Nahrung mit in Kauf.

Das bedeutet für unsere Gesundheit: Wir müssen unsere Essgewohnheiten nicht verändern. Wir sollten nur jede Mahlzeit mit frischem Obst oder mit einem schönen Teller Salat beginnen!