Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Salbei für graues Haar

Gepflegtes Aussehen ist in der Business-Szene äußerst wichtig. Und da taucht eines Tages bei Chefs und Angestellten ein Problem auf. 72 Prozent der Deutschen bekommen ab dem 40. Lebensjahr mehr oder weniger graue Haare, die dann mit der Zeit weiß werden. Das hat eine Umfrage des deutschen Meinungsforschungs-Institutes EMNID ergeben. 14 Prozent sind nach einigen Jahren vollständig weiß. Die Frage ist nun: Soll man die Haare färben? Oder soll man Mut zum Grau oder Weiß haben? Wenn man zu der verlorenen Haarfarbe steht, dann muss man allerdings ein gezieltes Pflegeprogramm aufbauen, damit man nicht ungepflegt und älter aussieht.

Da wir in unserer Gesellschaft zunehmend ältere Menschen haben, gilt in den letzten Jahren graues und weißes Haar - wie in der Antike - als Zeichen von Reife und Erfahrenheit. Viele finden das schick. Viele Frauen sind der Meinung, dass Männer mit grauen Schläfen oder weißen Haaren sympathische Ausstrahlung haben. Allerdings knüpfen alle daran ein Bedingung: Graue und weiße Haare müssen besonders aufmerksam gepflegt werden.

Wo können denn nun bei grauen und weißen Haaren am häufigsten Probleme auftauchen? Es ist in erster Linie der sogenannte Gelbstich. Er gibt dem Haar ein ungepflegtes Aussehen.

Was kann man nun tun, damit es beim weißen und grauen Haar nicht dazu kommt? Diese Frage hat sich schon vor rund 100 Jahren der deutsche Friseur und Haarstylist Josef Wilhelm Rausch gestellt, der von 1868 bis 1935 in Konstanz in Baden-Württemberg lebte. Er war damals überzeugt, dass es für graue und weiße Haare nichts Besseres als Salbei gibt. Vor einigen hat nun die nach ihm benannte Schweizer Rausch-Haarforschung wissenschaftlich nachgewiesen: Die Farbstoffe vom Salbei sind tatsächlich die optimale Pflege.

Dazu kommt das Ergebnis der EMNID-Umfrage: 55 Prozent der Betroffenen mit grauen und weißen Haaren wollen ihre Haarpflege mit Naturmitteln durchführen. Viele Haarstylisten empfehlen daher: