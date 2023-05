Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: So besiegen Sie den Muskelkater

Wenn es draußen wieder schön und warm wird, wächst bei vielen von uns plötzlich wieder die Begeisterung für den Freizeitsport, für die regelmäßige Bewegung in freier Natur. Allerdings: Viele vergessen dabei, dass sie die Monate zuvor kaum hinter dem Ofen hervorgekommen und keinen Finger gerührt haben. Deshalb muss der Körper auf die Bewegung umgestellt werden. Das bedeutet: leichtes Vortraining, Lockerungsübungen, Hand- und Bürstenmassagen, Gymnastik. Das Hauptziel dabei ist das schrittweise Aufwärmen der Muskeln.

Wer das nicht tut und sich auf Anhieb zu viel beim Freizeitsport zumutet, vielleicht sogar aus einer Frühlingseuphorie oder aus falschem Ehrgeiz übertreibt, der handelt sich ganz schnell einen lästigen, schmerzhaften und mitunter langwierigen Muskelkater ein.

Es ist daher gerade in dieser Jahreszeit wichtig, dass der Freizeitsportler weiß, wie er einen Muskelkater so rasch wie möglich in den Griff bekommt. Es hat sich in Untersuchungen internationaler Sportmediziner als besonders sinnvoll erwiesen, gegen den Muskelkater ein Doppelprogramm einzusetzen: eine Behandlung von außen und zugleich aber auch eine von innen her.

Dazu muss man wissen, was beim Muskelkater in den Muskelgeweben vor sich geht: Durch die Überbeanspruchung und durch die ungewohnten Aktivitäten kommt es zu einer Anhäufung verschiedener Säuren, vor allem von Milchsäure. Gleichzeitig wird der Mineralstoff Magnesium abgebaut. Das Magnesium-Defizit verursacht dann die Verkrampfung.

Man muss dem Organismus Magnesium zuführen. Äußerlich müssen die strapazierten Muskelgewebe durch eine gezielte Einreibung oder Massage gelockert, entspannt und durchblutet werden. Dafür bewährt sich im Rahmen der Sportmedizin eine asiatische Naturarznei: der Tigerbalsam, der in Singapur hergestellt wird. Seine Bedeutung liegt in der Kombination von Kampfer, Cajeput-Öl, Menthol, Pfefferminz-Öl, Nelken-Öl und eine Reihe von asiatischen Kräutern. Die Wirkstoffe dringen tief ins Gewebe, leiten eine Entkrampfung ein und lösen eine Selbstheilreaktion aus.

Zusätzlich muss der Muskelkater-Geschädigte wissen: Wer rastet, der rostet. Man muss trotz Muskelkater weiter Bewegung machen. Dann ist man ihn schneller los.

