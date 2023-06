Fit mit Prof. Hademar Bankhofer: Unfälle und Pannen

Mit jedem Tag, der uns der sonnigen Jahreszeit entgegenbringt, fahren wieder mehr Autos und zweirädrige Fahrzeuge auf unseren Straßen. Die Folge: Es kommt - vor allem an schönen Wochenenden - in zunehmendem Maße zu Verkehrsunfällen. Und in den Berichten darüber liest man dann die Ursache: menschliches Versagen. Wir geben uns meist damit zufrieden.

Haben Sie aber schon einmal überlegt: Was steckt eigentlich hinter diesem ”menschlichen Versagen”? Ist das denn wirklich ausschließlich schicksalsgegeben, hervorgegangen aus Überarbeitung, Konzentrationsstörung und Unachtsamkeit. Ist denn außer der Mahnung zur Vorsicht tatsächlich nichts dagegen zu machen?

Psychologen, Psychiater, Mediziner und Ernährungsexperten sagen eindeutig: Ja, es ist etwas zu machen. Jeder von uns kann eine Menge dazu beitragen, dass er nicht so schnell einen Unfall, eine Panne, eine Fehlleistung verursacht, mit der er sich und auch andere gefährdet.

Ursache Nr. 1: Viele sind Frühstücksmuffel. 48 Prozent der Bevölkerung geht morgens ohne gesundes Frühstück aus dem Haus. Die meisten davon kaufen sich unterwegs nur ganz schnell ein Stück Kuchen oder eine Wurstsemmel. Sie tanken zum Start in den Tag keinen wertvollen ”Sprit”. Das macht anfällig für Fehler.

Die Lösung: Essen Sie morgens wie ein ”Kaiser”: Obst, rohes Gemüse, Milch, Milchprodukte, Vollkornbrot, Müsli. Das alles gibt geistige und körperliche Kraft.

Ursache Nr. 2: Viele kippen meist hastig zwischen Tür und Angel starken Bohnenkaffee als Erstgetränk hinunter. Das macht nervös, fahrig und anfällig für Stress.

Die Lösung: Nehmen Sie sich Zeit für Essen und Trinken am Morgen. Trinken Sie Kräutertee oder nehmen Sie Milch in den Kaffee!

Ursache Nr. 3: Viele sind morgens sehr oft unausgeschlafen. Sie gehen zu spät ins Bett und schauen zu lange fern.

Die Lösung: Zumindest dreimal die Woche vor Mitternacht zu Bett gehen. Tagsüber zwischendurch auf einer Parkbank in der Mittagspause ein paar Minuten schlafen.

Ursache Nr. 4: Viele von uns beginnen in der Partnerschaft oder mit den Nachbarn und Verwandten den Tag mit Streit, sind daher nervlich überfordert, überreizt.

Die Lösung: Wenn schon Streit, dann drei Minuten Pause einlegen. Dann erst ans Steuer des Autos setzen oder an gefährlichen Geräten hantieren. Dieses Abreagieren kann viele Unfälle und Pannen verhindern helfen.

Ursache Nr. 5: Viele hören kaum noch auf Ihre innere Stimme. Sie verdrängen erlebte Vorwarnungen, etwa das erste Müdewerden am Steuer des Wagens.

Die Lösung: Horchen Sie wieder in sich hinein. Befolgen Sie innere Warnungen!

Wenn Sie das alles berücksichtigen, werden Sie vitaler, erfolgreicher und unfallfreier durch den Tag gehen.