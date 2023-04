Bewegung für den Hund

Häufig stellt sich ein Hundebesitzer die Frage wie viel und welche Bewegung für den Vierbeiner artgerecht und gesund ist.

Eine schablonisierte Antwort gibt es jedoch nicht, da dies von Rasse, Alter, Gesundheitszustand und Wesen abhängig ist.

Im Wachstum, bei Riesenrassen bis zu achtzehn Monaten, ist die Belastbarkeit des noch unreifen Skelettes gering, deshalb ist jegliche (Über-) Anstrengung zu vermeiden, ebenso wie bei Senioren bzw. Hunden mit Handicap.

In diesen Fällen sind mehrmals tägliche, fünfzehn bis zwanzigminütige Bewegungseinheiten mit längeren Ruhephasen vorteilhaft, gleichwohl sollten, um für Abwechslung zu sorgen, Kontakt zu Artgenossen (in etwa gleiche Größe, Alter bzw. Wesen) oder Suchspiele sowie Konzentrationsübungen in den Alltag eingebaut werden.

Bei ausgewachsenen Hunden ist der Bewegungsdrang vorwiegend von der Rasse abhängig. Für sehr aktive Tiere stellen Sportarten wie Agility, Dummyarbeit, Wassertraining oder Hunderennen eine wertvolle Bereicherung dar.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.