Vorbereitung auf die Auferstehung: Fastenzeit in Klosterneuburg

„Wie Advent für Weihnachten, so ist die Fastenzeit eine Vorbereitungszeit für das große Fest von Ostern, in der wir das Leiden, den Tod, und Auferstehung des Herrn feiern,“ fasst Clemens Galban, Augustiner-Chorherr im Stift Klosterneuburg, zusammen.

Augustinerchorherr Clemens Galban: „Eine Zeit der Achtsamkeit für unser Seelenheil.“ Foto: Stift Klosterneuburg

„Die Fastenzeit betont besonders die Buße und den Verzicht auf ‚fleischliche Genüsse‘, und versucht so, mehr Platz für Gott in unseren Herzen einzuräumen. Es ist eine bevorzugte Zeit, eine Zeit der Gnade, in der wir zur Umkehr aufgerufen und ermutigt werden.“

Die verschiedenen offiziellen, kirchlichen Bußübungen (Verzicht auf Fleisch an jedem Freitag und das Fasten am Aschermittwoch und Karfreitag) führen uns auch zu einer größeren Achtsamkeit hin, ist der Chorherr überzeugt, wo wir dadurch unserer Seele mehr Aufmerksamkeit schenken als unserem Körper.

Individuelle Interpretation des Fastens

„Es ist eine Zeit der Achtsamkeit für unser Seelenheil. Hören Sie in sich hinein, ich bin mir sicher, dass auch Sie in dieser besonderen Zeit, etwas finden, dessen Verzicht Ihnen hilft“, ruft Clemens Galban auf, seine persönliche Note des Fastens zu finden.

„Spiritualität beutet in der Fastenzeit den bewussten Verzicht. Dadurch entstehen Freiräume, die für ein intensiveres Erleben und Reflektieren des eigenen Lebens genützt werden,“ empfiehlt auch der Orden der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf. „Jeder Mensch ist aufgerufen, sich von Dingen und Zwängen zu befreien, die das Leben beeinträchtigen oder von wichtigen Dingen im Leben abhalten.“

Passionszeit als Zeit der Hingabe

Einen anderen Schwerpunkt in der Vorbereitung auf Ostern haben die evangelischen Christen, erläutert Pfarrerin Gabriele A. Barolin: „Wir haben keine Fastenzeiten. Wir nennen die Wochen vor Ostern ‚Passionszeit‘ – Zeit, um an das Leiden Jesu und an seine große Liebe zu uns Menschen zu denken.“

Pfarrerin Gabriele A. Barolin: „Die Passionszeit vor Ostern bringt uns Hingabe“. Foto: privat

Passion, das bedeutet „Leidenschaft, Hingabe“. „Wir wollen Christus auf diesem Weg nachfolgen und die Menschen leidenschaftlich, das heißt: von Herzen lieben, ganz besonders die Leidenden,“ führt Barolin aus.

„Das können Menschen mit Flucht- oder mit Gewalterfahrungen sein; kranke, einsame, alte Menschen; Menschen im Gefängnis; Kinder und Jugendliche, die unsere Zuwendung brauchen; suchende Freunde und Fremde… In allen Leidenden spiegelt sich für uns Jesu Antlitz am Kreuz wider und macht sie für uns unendlich wertvoll. So bringt uns die Passionszeit vor Ostern neu nahe, dass wir als Christen Jesu Hingabe an die Menschen heute leben wollen – und dass wir zugleich in allen, die leiden, Jesus Christus neu erkennen und lieben können.“

