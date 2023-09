Klosterneuburg gedenkt Langzeitbürgermeister Gottfried Schuh

In Gedenken an Langzeitbürgermeister Gottfried Schuh fand zu seinem ersten Todestag eine Kranzniederlegung statt. Gemeinsam mit seiner Witwe Herta Schuh gedachten Vertreter von Politik und Verwaltung seiner in Dankbarkeit.

Mit mehr als 24 Jahren im Amt war Bürgermeister Schuh der längstdienende Stadtchef Klosterneuburgs. Am 30. August 2022 ist Schuh im 78. Lebensjahr verstorben. „Mit ihm verliert Klosterneuburg eine große Persönlichkeit, die unsere Stadt maßgeblich prägte“, nahm die Gemeinde Abschied.