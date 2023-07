Weidling trauert um Pfarrer Hugo

Wie Chorherr und Präsident der Liturgiewissenschaftlichen Gesellschaft Andreas Redtenbacher heute bestätigt, ist Pfarrer Hugo Slaattelid bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Norwegen ums Leben gekommen.

Pfarrer Hugo, geboren als Jon Erik Slaattelid am 31. August 1971 in Norwegen, war unter anderem Pfarrer in Weidling, Kirchenrektor von Weidlingbach sowie Rektor des Senioren- und Pflegeheimes Klosterneuburg der Caritas und Feuerwehrkurat.

Pfarrer Hugo kam im Jahr 2000 zum Chorherrenstift Klosterneuburg, studierte Theologie in England von 2001 bis 2004. Im August 2004 legte er das Ewige Gelübde ab, am 1. November desselben Jahres wurde er von Bischof John Willem Grahn zum Diakon geweiht. Die Priesterweihe folgte am 8. Mai 2005, ebenfalls durch Bischof John Willem Grahn.