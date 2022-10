Kinderarmut: Boxenstopp mit Fahrrad-Check

368.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut und Ausgrenzung betroffen. Stellt man sich die Strecke von Salzburg nach Wien vor, würde jeden Meter ein armutsbetroffenes Kind stehen. Auf diesen Missstand macht Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger mit seiner 368.000 Meter langen Radtour aufmerksam. Über Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich geht es nach Wien. Ziel ist die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich. In Klosterneuburg machte die Radtour beim ÖAMTC-Stützpunkt einen Zwischenstopp.

: „Neun von zehn Familien geben die Unterstützung, die sie von uns im Rahmen des Projekts ,Existenzsicherung’ erhalten, für das Notwendigste aus, also Essen und Wohnen.“

Warum es gerade jetzt so wichtig ist darauf aufmerksam zu machen, dass es in einem reichen Land wie Österreich Kinderarmut gibt, macht Erich Fenninger deutlich: „Armutsbetroffene Familien beklagen in den Beratungsgesprächen immer häufiger, dass ihre Existenz ernsthaft bedroht ist und sie die Grundbedürfnisse nicht mehr decken können. Neun von zehn Familien geben die Unterstützung, die sie von uns im Rahmen des Projekts ,Existenzsicherung’ erhalten, für das Notwendigste aus, also Essen und Wohnen. Die Teuerung verschärft die Situation für diese Familien weiter rasant.“

Volkshilfe-Direktor Fenninger fordert daher einmal mehr die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich, also simpel gesagt, eine nach Einkommen gestaffelte Familienbeihilfe, die armutsbetroffene Kinder finanziell stärker unterstützt als bisher.

Modell endlich in die Tat umsetzen

„Wir haben mit der Kindergrundsicherung ein Modell entwickelt, das im Pilotversuch bewiesen hat, dass es funktioniert und das für den Staat auch leistbar ist. Jetzt geht es darum, dieses Modell endlich in die Tat umzusetzen, damit kein Kind in Österreich mehr unter Armut leiden muss. Hören wir auf, Almosen im Land zu verteilen. Nur gemeinsam können wir Kinderarmut abschaffen“, appelliert Fenninger abschließend.

Der „Tour de Chance“ hätten sich viele Menschen mit ihren Rädern unterwegs angeschlossen. Fenninger: „Auch wenn es nur für eine Etappe war, die Aktion war ein großer Erfolg.“

Zwei Gelbe Engel – Ludwig Lerchecker und Andreas Gruner – durften das „Team gegen Kinderarmut“ begleiten und radelten bei der 6. Tagesetappe der Challenge auf E-Lastenrädern mit. „An unserem Stützpunkt Klosterneuburg gab’s dann Fahrrad-Checks für die ,Tour-Bikes’ sowie eine gesunde Stärkung – zur sicheren und erfolgreichen Bewältigung des allerletzten Streckabschnitts bis Wien“, berichtet ÖAMTC-Stützpunktleiter Jürgen Schuller.

