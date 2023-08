Donauradweg: Radeln bleibt heiß im Trend

Bei Temperaturen jenseits der 35 Grad verschafft nicht einmal der Fahrtwind Abkühlung. Von der steigenden Hitze lassen sich Radtouristinnen und -touristen aber nicht stoppen. „Beim Donauradweg merken wir keine Änderung, im Gegenteil. Die Sommermonate sind immer am stärksten frequentiert“, zieht Barbara Elser von der „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ eine erste Bilanz.

An besonders heißen Tagen sind Badeplätze gefragt – und die hat die Region vielfach: etwa das Aubad, das Strombad oder das Strandbad. Auch der Erlebnisweg „Donau.Spuren.Langenlebarn“ wird empfohlen – unter dem Unterpunkt „Sommerfrische“. „Hier geben wir Tipps zu Aktivitäten und Ausflugszielen, die in der Nähe vom oder am Wasser sind“, erklärt Elser. Darunter fallen: Touren in kühlen Klammen oder in der Nähe von Badeplätzen.

Wer die Radtour noch gemütlicher gestalten will – zumindest, was den eigenen Energiehaushalt betrifft – setzt auf E-Antrieb. „Ältere Personen sind auch immer öfter mit E-Bikes unterwegs“, weiß die Expertin, „das minimiert die körperliche Anstrengung.“

Und da ist die Devise: pausieren und Akkus aufladen. Sowohl die des Drahtesels, als auch die eigenen. Elser: „Am Donauradweg in NÖ gibt es rund 50 Rastplätze. In den nächsten Jahren sind mehrere Förderprojekte geplant, die unter anderem die Infrastruktur verbessern sollen. Dazu gehört auch die Ausstattung mit Trinkwasser und E-Ladestationen.“