55. Leopolditanz in der Klosterneuburger Babenbergerhalle

Jahr für Jahr begeht die Volkstanzgruppe Klosterneubug ihr traditionelles Volkstanzfest in der Babenbergerhalle. Es stellt den Auftakt der Leopoldi-Feierlichkeiten der Gemeinde und des Stiftes dar und zu Ehren unseres Landespatrons wird es daher auch Leopolditanz genannt.

Diesmal findet es bereits zum 55. Mal statt, und zwar am Samstag, 4. November 2023, ab 18 Uhr. Wie jedes Jahr werden 4 verschiede Musikgruppen, die sich hauptsächlich aus den Mitgliedern der Volkstanzgruppe zusammensetzen, zum großen Publikumstanz musizieren. Das Repertoire besteht aus traditionellen Volkstänzen und Volksweisen, zwischendurch werden aber auch selbst komponierte Stücke aufgeführt.

Auch in den Pausen zwischen den Tanzblöcken wird einiges geboten. An erster Stelle sei hier die Rapper-Schwert-Tanzformation „Black Swan Rapper“ genannt, die eigens für den Leopolditanz aus England anreist. Ihre höchst sportlichen Tänze werden das Publikum in Staunen versetzen. Daneben gibt es auch ein Kindertanzen während des zweiten Tanzblockes, und die Kinder werden die einstudierten Tänze dann auch im großen Saal vorführen. Und zum Mitmachen lädt das gemeinsame Volksliedersingen ein.

Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg organisiert nicht nur den Leopolditanz oder tritt vor Publikum auf, sondern im Vordergrund steht für sie die Freude an der traditionellen Kultur und am gemeinsamen fröhlichen Tanzen. Dass der Volkstanz keine Hexerei ist, möchte die Volkstanzgruppe auch gerne in ihren wöchentlichen Gruppenabenden demonstrieren, zu denen jeder Mann und jede Frau eingeladen sind (Mitgliedschaft im Verein ist keine Voraussetzung). Die genauen Termine finden sich auf der Homepage www.volkstanz-klosterneuburg.at