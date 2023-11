55. Leopolditanz in Klosterneuburg mit britischen Stargästen

Zum 55. Mal luden Obmann Alfred Gieger und sein Team der Volkstanzgruppe Klosterneuburg zum Leopolditanz. Als einer der Ehrengäste mit dabei: Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, der auch gleich nach der Eröffnung ein Tänzchen wagte, ebenso wie Gemeinderat Michael Müller-Fembeck. Auch Maria Guggings Ortsvorsteherin Gabi Pöll ließ es sich nicht nehmen, nach dem Nachmittag beim Kierlinger Almabtrieb abends in der Babenbergerhalle mitzufeiern. Als Highlight des heurigen Festes boten in der ersten Pause Gäste aus England eine besondere Vorführung: Die „Black Swan Rapper“ versetzten das Publikum mit „Rapper-Schwerttanz“ ins Staunen – eine Form des britischen Volkstanzes, entstanden vermutlich in den Kohleminen des Nordostens von England. Die namensgebenden „Schwerter“ sind biegsame Metallstreifen, die in komplexen Figuren ver- und wieder entknotet werden.