Almabtrieb in Kierling: Kleines Kalb auf großer Reise

Die Anweisung ist unmissverständlich: „Probieren wir’s vielleicht heuer einmal, dass wir nicht in die andere Richtung rennen, sondern direkt heim“, schwört Landwirt Daniel Fanta seine Herde auf den Marsch ein. Gesagt, getan: Schnurstracks laufen die 23 Rinder - 14 Kühe, ein Stier und acht Kälber - über die B14 in den Stall. Und ziehen, wie schon Tradition, alle Blicke auf sich. Besonderer Augenfang: Kälbchen Luna, gerade einmal eine Woche alt.

Luna (r.) ist die jüngste Läuferin: Sie ist genau eine Woche alt. Foto: NÖN, Leopold Hitzel

Luna hat schon auf der Weide auf sich aufmerksam gemacht. So wie die gesamte Herde. Offiziell gehören sie Fanta, gefühlt aber ganz Kierling: „Es gibt immer viel zu sagen, das wichtigste ist: Danke an die Bevölkerung, dass sie uns wieder einmal tatkräftig unterstützt hat! Schreit eine, hat eine Kopfweh, hat eine Fieber - es wird angerufen! Heute war ein Kalb zweimal heraußen, es ist sofort das Telefon heiß gelaufen und in kürzester Zeit waren wir da, danke recht herzlich!“, wendet sich der Landwirt an die hunderten Besucherinnen und Besucher und witzelt: „Ein, zwei Leut sind da, hat der Papa immer gesagt. Ich glaub die ein, zwei Leut haben wir wieder geschafft. Es bedeutet uns sehr viel, dass so viele Leute kommen.“

Lob und Dank stehen im Vordergrund. Dazu auch eine Bitte: Nicht auf die Siloballen steigen! „Heute seh ich weg, in Zukunft bitte nicht“, appelliert Fanta. Denn: „Sobald ein Loch drinnen ist, weht’s die Luft rein und dann wird das Futter schimmlig. Wir brauchen das im Winter, sonst kommen wir nicht durch. Bitte in Zukunft nicht die Kinder herumkraxeln oder Hunde raufsteigen lassen.“

Schmuckenschlager: „Kinder und Rinder“

Rücksicht im Miteinander zwischen Mensch und Tier, davon spricht auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Ich glaube, uns geht’s allen ähnlich: Wir kommen hier her, um zu kontrollieren, ob die Welt noch in Ordnung ist. Ob es zwischen Mensch und Tier, Mensch und Natur noch funktioniert. Und es ist schön, dass wir das hier erleben können! Es ist gut, wenn wir in einer Stadt wie Klosterneuburg sehen, wie das Leben mit den Tieren, mit den Bauern über den Jahreskreislauf funktioniert.“ Gerade in Kierling sei der Ausgleich wichtig. Und mit Blick auf die Stegleiten und den Kindergarten-Standort, der unter Kritik stand, meint Schmuckenschlager: „Kierling steht für beides: Kinder und Rinder!“

Foto: NÖN/Wagner

Und am heutigen Samstag auch für strahlenden Sonnenschein: „Kaiserwetter bestellt, Kaiserwetter bekommen! Ich glaube da oben ist jemand sehr, sehr stolz darauf, dass es die Tradition seit 30 Jahren gibt und dass sie weitergeführt wird von Daniel Fanta. Herzlichen Applaus, danke, dass du das machst!“, lobt auch Ortsvorsteher Markus Fuchs. Und auch der Landwirt blickt dankend nach oben: „Ein paar Heilige haben heute geschaut auf uns - sicher auch mein Vater!“

An ihn, den verstorbenen Landwirt und Ortsvorsteher Johann „Hansi“ Fanta, erinnerte auch Pfarrer Thaddäus: „Daniel, ich möchte den Moment nutzen, um an deinen lieben Vater zu denken und ein paar Minuten innehalten für den Johann.“ Er war es, der den Almabtrieb zur Tradition gemacht hat, die heute der Sohnemann weiterführt. Mit Erfolg, großem Andrang und gemütlichem Ausklang im Hof.