Maibäume im Kierlingtal

Mit vereinten Kräften: Am 30. April wurde sowohl in Maria Gugging als auch in Kierling der Maibaum aufgestellt. In Gugging ging das Maibaumaufstellen um 18 Uhr mit einem geselligen Zusammenkommen beim Feuerwehrhaus los, während der Maibaum in Kierling erst kurz vor Mitternacht gestanden ist.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.