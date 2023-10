Leopoldiweinkost in Klosterneuburg wird zu „Leopoldi-Festhalle“

Bisher wurde die im Rahmen des Lepoldifestes stattfindende Leopoldiweinkost in der Babenbergerhalle vom Bezirksweinbauverband Klosterneuburg organisiert und durchgeführt. Im Vorjahr gab es innerhalb des Gemeinderates Kritik, die Veranstaltung werfe kein gutes Bild auf die Weinstadt Klosterneuburg, wenn die Stadtgemeinde nicht stärker bei der Organisation unterstütze, bringt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche zur Kenntnis.

Er habe daher mit dem Bezirksweinbauverband sowie dem Pächter in der Babenbergerhalle Kontakt aufgenommen. Gemeinsam kam man zur Übereinkunft, die Veranstaltungsorganisation in der Vorbereitung und wesentlicher Strukturplanung in die Hände des Stadtmarketings zu legen.

ln das neue Festhallenkonzept werden die regionalen Winzer und der Pächter der Hallengastronomie bestmöglich eingebunden.

Es ist vorgesehen, die Galerie für einen Sponsor und/oder als VIP-Bereich zu öffnen, heißt es im Antrag an den Gemeinderat, der mit großer Mehrheit beschlossen wurde – lediglich Elisabeth Beer und Johannes Kehrer (beide PUK) enthielten sich der Stimme.

Díe einzelnen Veranstaltungstage sollen einen Kommunikationstitel erhalten (zum Beispiel Freitag – die Nacht in Tracht). Es wird ein Kulturprogramm geben, bei dem bis auf eine Gruppe und einen DJ ausschließlich Klosterneuburger für die Musik sorgen, hierfür wurden Klosterneuburgs Musikschullehrer und -lehrerinnen gebeten, mögliche Probanden vorzuschlagen.

Ziel ist es, während der Veranstaltung möglichst die gesamte Halleninfrastruktur zu nutzen, um möglichst viele regionale Partner einbinden zu können.

„Der Oberrang wird geöffnet“, bestätigt Stadtmarketing-Geschäftsführer Stefan Gabritsch. Dort wird „OCKI's Leopoldi Pop Up“ für kulinarische Genüsse sorgen.

Darüber hinaus werden insgesamt elf Winzerinnen und Winzer ausschenken, zuletzt war die Zahl der Teilnehmer in diesem Bereich auf lediglich sechs geschrumpft.

Für die Organisation und Durchführung der Leopoldi – Festhalle 2023 erhält der Verein Stadtmarketing und Tourismus Klosterneuburg eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 25.000 Euro: Das Geld wird für Organisation, Mieten und Kulturprogramm verwendet.