Architektenbüro Berger Lenz lud zum Sommerfest

Das Architektenbüro Berger Lenz hielt ihr traditionelles Sommerfest am Firmenareal in der Kierlinger Straße in Klosterneuburg ab. Bei einem Umtrunk und einer Grillerei, die „Michl`s heiße Hütte“ zum Gaumengenuss werden ließ, wurde nicht nur Geschäftliches ausgetauscht. Norbert Berger und Wolfhard Lenz begrüßten den Vizebürgermeister Roland Honeder aus Klosterneuburg, Bürgermeister Maximilian Titz, Obersekretär Peter Ohnewas, beide aus St. Andrä-Wördern, Bürgermeister Martin Pircher aus Zeiselmauer-Wolfpassing, den Außenstellenobmann der Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Klosterneuburg, Ortsvorsteher Markus Fuchs, die Missionsschwester vom Heiligsten Erlöser, Schwester Anneliese Herzig, sowie Kunden und Freunde. Selbstverständlich waren die Mitarbeiter anwesend.

Dass Berger-Lenz nicht nur harte Arbeiter sind, sondern Humor haben, beweisen sie Jahr für Jahr mit ausgefallenen Gastgeschenken. Heuer folgte auf die Berger-Lenz-Brille 2022 der Berger-Lenz-Schirm 2023.