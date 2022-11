Leopoldi ist zurück in Klosterneuburg

Es ist eines der größten Feste dieser Art in Niederösterreich. Und endlich ist es in gewohnter und beliebter Form wieder zurück. Von 11. bis 15. November verwandeln rund 30 Vergnügungsbetriebe und 80 Marktstände die Obere Stadt in einen Rummelplatz.

Auch Kindernachmittag findet wieder statt

Tausende Besucher strömen jährlich zum Leopoldi-Fest. Nach einer Absage 2020 und einer kleineren Version im letzten Jahr können Klosterneuburger und Gäste von weiter weg nun wieder fünf Tage lang am Rathausplatz und am Stiftsplatz feiern.

Nach einer Pause und Einlasskontrollen in den vergangenen beiden Jahren findet heuer wieder das „gewohnte“ Leopoldi-Fest statt. Am Rathausplatz und Stiftsplatz kann man von 11. bis 15. November wieder den niederösterreichischen Landespatron gebührend feiern. Foto: Stift Klosterneuburg

Freitag, Samstag und Montag beginnt das Spektakel um 14 Uhr, am Sonntag und am Leopolditag selbst startet das Remmidemmi bereits um 10 Uhr.

Damit man beim Besuch des Leopoldi-Festes mit den Kleinsten ein bisschen sparen kann, findet wieder der Kindernachmittag statt. Am Montag, 14. November, gelten von 14 bis 18 Uhr ermäßigte Fahrpreise bei den Vergnügungsbetrieben. Außerdem halten die Gastronomiebetriebe an diesem Tag auch spezielle Angebote beziehungsweise Preisnachlässe für Kinder bereit.

Ein Spektakel mit religiösen Wurzeln

Wer sich aufwärmen will, kann wieder die Weinkost in der Babenbergerhalle besuchen. Hier schenken nicht nur die Klosterneuburger Winzer ihre Weine aus, sondern jeden Tag – außer Montag – wird hier auch wieder ein abwechslungsreiches musikalische Angebot dargebracht.

Wer es lieber etwas ruhiger und traditioneller will, kann sich beim Fasslrutschen im Binderstadl eine Portion Glück sichern. Vor über 200 Jahren wurde diese Tradition erstmals schriftlich erwähnt. Diese ist allerdings bereits wesentlich älter, dürfte aber eigentlich den Weinbauern vorbehalten gewesen sein. Nun darf jeder – gegen eine kleine Spende für die Aktion „Ein Zuhause für Straßenkinder“ der Concordia Sozialprojekte – über das fünf Meter lange und vier Meter hohe Riesenfass rutschen.

Genauso zur Tradition des Leopoldi-Festes gehört neben dem sakralen Programm, das bereits am Sonntag, 6. November, mit der Männerwallfahrt beginnt, die Schädelreliquie des Heiligen Leopolds. Sie ist nur während des Leopoldi-Fests – heuer von 7. bis 15. November jeweils von 10 bis 18 Uhr – zu sehen. Markgraf Leopold III. starb am 15. November 1136.

Die Schädelreliquie ist vor dem weltberühmten Verduner Altar zur Verehrung ausgesetzt und bildet so das Zentrum der traditionellen Wallfahrt zu Leopoldi.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.