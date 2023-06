Klosterneuburgs Politiker im eigenen Grätzel finden

„Ich freue mich, dass eine ganz konkrete PUK-Transparenz-Anregung von der Stadtgemeinde Klosterneuburg jetzt aus dem Ausschuss Verwaltung und Organisation umgesetzt wird“, zeigt sich PUK-Sprecher Stadtrat Stefan Hehberger zufrieden. Der Anlass: „Nach der leidigen Diskussion, wer immer Ortsvorsteher in den Katastralgemeinden wird, hat die PUK vorgeschlagen doch bei allen Stadt- und Gemeinderäten auf der Homepage auch die Katastralgemeinde anzuführen. Damit haben viele Bürgerinnen und Bürger nun endlich die Möglichkeit politische Vertreterinnen und Vertreter (auch von anderen Fraktionen) direkt im Wohnviertel anzusprechen und mit ihnen in Kommunikation zu treten.“

Vorschlag angenommen: NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger. Foto: NEOS

Die Umsetzung dieses Vorhabens ist bereits im Laufen, bestätigt der zuständige Verwaltungsstadtrat Clemens Ableidinger (NEOS): „ Ja so ist es. Auf Anregung von Stefan Hehberger werden wir in Zukunft auf freiwilliger Basis die Wohn-Katastralgemeinde bei den Profilen der Gemeinderäte und Gemeinderätinnen auf der Homepage der Stadt anführen. Bei jenen, die in Klosterneuburg Stadt wohnen, wird zudem auch das Viertel angegeben (bei mir zum Beispiel das Martinsviertel).“ Und weiter: „Ich habe das von Anfang an für eine gute Idee gehalten. Das Bürgermeisteramt hat alle Mitglieder des Gemeinderates kontaktiert und jene, die diese Angabe gerne veröffentlichen lassen würden, können das ab sofort tun.“

Diese Zusatzinformation soll es Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, ihre „nächstgelegenen“ Gemeinderäte zu identifizieren, um sie in Angelegenheiten, die ihr unmittelbares Umfeld betreffen, ansprechen zu können, erläutert Ableidinger. „Das ist in Sachen Transparenz sicher eine gute Sache, weswegen mich der Vorschlag der PUK sehr gefreut hat und ich ihn gerne unterstützt habe. Ich bin sowieso der Ansicht, dass es im Gemeinderat um gute Ideen gehen sollte und nicht darum, von wem sie kommen.“