Feuerwehr feiert dreifach in Maria Gugging

Der diesjährige Abschnittsfeuerwehrtag findet in Maria Gugging statt – gleichzeitig wird am Samstag, 6. Mai auch das neue Fahrzeug gesegnet. Um 16.30 Uhr treten die Feuerwehren mit Fahnenrotten beim Parkplatz Jakob Dietrich Gasse an, in Begleitung der Stadtkapelle Klosterneuburg geht es zum Feuerwehrhaus. Dort folgt um 17 Uhr die Feldmesse, anschließend Festansprachen und Ehrungen.

Nach dem Festakt lädt die Feuerwehr Maria Gugging zum Beisammensein mit Dämmerschoppen im Feuerwehrhaus.

