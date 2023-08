Stars Fitness Klosterneuburg lud zum Sommerfest

Ja, natürlich, es gab etwas zu feiern. Und ja, die gemütlichen Nebenerscheinungen, wie das gemütliche Zusammensitzen aller im Club Beschäftigten, die lockere Gesprächskultur, gefördert durch den Genuss leichter Getränke und natürlich das herrliche Buffet, ließ den sportlichen Aspekt eher ins Hintertreffen geraten. Aber ganz so unsportlich darf das Stars Fitness-Sommerfest 2023 auch heuer nicht über die Bühne gehen.

Das ging auch nicht ganz am Club-Chef Philip Rosenstingl vorüber, der in seiner Eröffnungsrede stolz den Verlust von 17 Kilogramm Körpergewicht innerhalb eines Jahres, unter anerkennendem Applaus der Belegschaft, verkündete. Er hatte aber noch Erfreuliches zu berichten. Die Filiale „Landstraße“ wird heuer noch ausgebaut. Den genauen Plan dafür reichte Clubmanager Paul Lukan mit einer detaillierten Präsentation der Um- und Anbauten nach, und erklärte, was denn da alles an Neuigkeiten noch in diesem Jahr kommen werden. Dann war es aber so weit: Der Chef eröffnete persönlich das Buffet und wie es sich für vorbildliche Fitness-Trainer gehört, wurde demonstriert, dass man trotz üppigen Essens durch regelmäßigen Sport gertenschlank und topfit sein kann.

Den strahlenden Sommernachmittag nutzten auch Fitness-Papst John Harris, Prokurist Christian Janotka, Clubmanager Paul Lukan, das Service-Team mit Claudia Leyrer und Julia Koller und Marketingchef Alexander Löblein dann für den Wassersport. Die meisten bis in den Abend.