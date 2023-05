Klosterneuburg: Lions Jazz Finale 2023

Ein Jazz-Abend der Sonderklasse, wie man es vom Lions Club sowie der J. G. Albrechtsberger Musikschule gewöhnt ist.

Dabei verabschiedete sich der Lions Club von zwei großen Persönlichkeiten der Musik in Klosterneuburg: Musikschuldirektorin Ariadne Basili-Canetti und Jazzpianist Erwin Schmidt.

Für musikalische Höhepunkte sorgten neben Erwin Schmidt unter anderen Cristina Basili, Lilly-Marie Köck, und die herausragende Sängerin Clara Montocchio, die als Gast die große Lions Jazz Bühne betrat.

Neben einer Hommage an Gulda standen auch beliebte Jazzstandards wie "Georgia on My Mind" und "It Don't Mean a Thing" auf ihrer beeindruckenden Setlist.

