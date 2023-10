„Hallo Mama“-Opfer warnt: „Mich haben sie eiskalt erwischt“

Keine Stunde war seit der Überweisung vergangen und dann dämmerte es dem 57-Jährigen: Er wurde Opfer von Trickbetrügern. Im guten Glauben, seinem Sohn zu helfen, zahlte er 1.981,42 Euro. Geld, das er wohl nie wieder sehen wird. Jetzt will er andere davor bewahren, den gleichen Fehler zu machen.

„Es wird ja eh immer gewarnt - darüber habe ich mich immer amüsiert. Aber die machen das einfach sehr schlau“, meint der 57-Jährige, der lange in Klosterneuburg gewohnt hat und mittlerweile in Wien lebt. Über Social Media warnt er nun auch seine Klosterneuburger Bekanntschaft: „Was mich richtig befriedigt hat: Eine Frau hat geschrieben, ihr Bekannter ist 60, Akademiker und er ist auch drauf reingefallen. Also man muss nicht unbedingt besonders blöd sein, um darauf reinzufallen.“

Die Masche ist einfach und wohl deshalb erfolgreich. Die Betrüger spielen mit der Angst ihrer Opfer und gaukeln vor, dass Sohn oder Tochter in Schwierigkeit stecken - mit „Hallo Mama“ oder „Hallo Papa“-Nachrichten auf Whatsapp. Der 57-Jährige selbst hat vier Kinder. „Ich habe mir gedacht, das kann nur mein Sohn Alex (Name geändert, Anm.) sein. Der hat ein vier Jahre altes Handy, das wird hinig sein“, erzählt er. Die Mitteilung war täuschend echt: „Smiley mit Herz, das schreibt mein Sohn auch immer. Ich habe mir nichts dabei gedacht.“

„Das Hirn hat einfach ausgesetzt bei dem Schutzmechanismus, unserem Kind zu helfen“

Als er den vermeintlichen Sohn mit Namen anspricht, bejaht der Täter. Und schon konnteder Betrug seinen Lauf nehmen: Das Handy sei kaputt, „Alex“ nur schlecht erreichbar. Er brauche aber Geld und komme mit dem defekten Smartphone nicht auf sein Konto. „Er hat mit Freunden eine Reise geplant und ich habe - vollkommen vertrottelt - angenommen, dass es vielleicht gerade irgendein Schnäppchen gibt.“ Den ersten Instinkt, Alex anzurufen, habe er verworfen - im Glauben, dass ja das Handy kaputt ist. „Wir - meine Frau und ich - haben geglaubt, wir helfen ihm aus der Patsche. Das Hirn hat einfach ausgesetzt bei dem Schutzmechanismus, unserem Kind zu helfen.“

Er selbst habe dann den zweiten Sohn gebeten, ihm das Geld zu überweisen, das er wiederum an „Alex“ weitergegeben hat. Als die Bitte nach einer zweiten Zahlung kam, wurde der zweite Sohn stutzig, was die Masche schließlich auffliegen ließ - keine Stunde nach der ersten Nachricht: „Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen!“

Die 1.981,42 Euro waren aber schon weg. Denn der Vater hat mittels Expressüberweisung gezahlt. „Da hat's dann gehakt, dadurch kriegen wir das Geld nicht mehr zurück. Die Bank hat versucht, das zu stoppen, aber da das eine Expressüberweisung war, war das Geld schon futsch.“

Opfer sitzt bei Polizei, als Täter wieder um Geld bittet

Heute weiß er: Die Täter dürften mit gefälschtem Ausweis ein Konto bei einer österreichischen Bank eröffnet haben - das wiederum lässt ihn die Sorgfaltspficht der Bank hinterfragen. Hoffnung, das Geld zurückzubekommen, hat er kaum noch: „Das ist zu 99 Prozent weg, wegen der Expressüberweisung.“

Bei der Wiener Polizei hat der 57-Jährige schließlich Anzeige erstattet. Besonders dreist: „Der Kerl hat mir, während ich bei der Polizei gesessen bin, geschrieben, was mit der zweiten Überweisung ist. Drei Polizisten standen vor mir und ich habe gefragt, ob's da nicht eine Möglichkeit gibt, das Telefon zu orten“ Sie hätten gesagt, das gehe nur im Mordfall oder bei Terrorverdacht. „Ich habe versucht, ihn irgendwohin zu locken und gesagt, dass ich nur Bargeld habe, das soll er abholen. Aber da sind die viel zu schlau, das hat er natürlich nicht gemacht.“

Stattdessen hat der 57-Jährige eine letzte Nachricht geschrieben - „ersuche Sie höflichst, mir das Geld zu retournieren. Erspart ganz lange Knast“ - und die Nummer blockiert: „Das einzige, was ich jetzt tun kann, ist andere warnen.“