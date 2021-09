Das Kierlinger Straßenfest gehört in normalen Jahren zu den attraktivsten Veranstaltungen Klosterneuburgs. Doch wegen der unsicheren Pandemielage entschied man sich auch heuer dazu, das Fest nicht in der gewohnten Form abzuhalten.

Gute Stimmung beim Kierlingerhof: Alt-OV Günter Knapp, Markus Fuchs, OV Hans Fanta, Gemeinderätin Barbara Probst und Töchter (v.l.). Czernohorsky

Trotz des massiv abgespeckten Angebots wollten sich die Kierlinger bei dem schönen Wetter die Lust am Feiern nicht nehmen lassen. „Unsere Wirtin und Gemeinderätin Barbara Probst, Ortsvorsteher Hans Fanta und ,Michl‘s heiße Hütte‘ sorgten am Wochenende trotz abgesagtem Straßenfest für ein wenig Feststimmung“, so WK-Obmann Gemeinderat Markus Fuchs über die Miniversion des Kierlinger Straßenfests 2021.