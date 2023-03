Räuber nach drei Taten im Bezirk Tulln verurteilt

Ein 20-jähriger Wiener überfiel im letzten November drei Geschäfte im Tullnerfeld. Bei der Fahndung nach ihm waren auch Polizisten von der Inspektion Klosterneuburg im Einsatz. Nun stand der Täter vor Gericht und wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, wovon zwei bedingt nachgesehen wurden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Weg soll er fremde Kennzeichen gestohlen und an seinem Auto montiert haben. Sein erster Stopp danach war Königstetten, wo er versuchte, eine Tankstelle auszurauben. Als er bemerkte, dass sich der Lebensgefährte der Kassiererin im Hinterzimmer befand, flüchtete er.

Knapp eine halbe Stunde später betrat der Student einen ADEG in St. Andrä-Wördern. Er tat zuerst so, als würde er Schokolade kaufen wollen, an der Kassa soll er jedoch der Kassiererin die Schreckschusspistole gezeigt und wieder Geld verlangt haben. Die Frau gab ihm 1.930 Euro und der Angeklagte flüchtete.

Seinen letzten Stopp machte der 20-Jährige in einer Penny-Filiale in Zeiselmauer. In diesem Supermarkt erbeutete er auf die selbe Art 1.330 Euro.

Der 20-Jährige meinte, dass er über Social Media erpresst worden sei. Für diese Behauptung konnten allerdings keine Beweise gefunden werden. Auch gab der junge Mann an, am Abend vor der Tat eine große Menge Alkohol und schwere Psychopharmaka konsumiert zu haben.

Der junge Mann bekannte sich schuldig. Er wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, wovon zwei bedingt nachgesehen werden. Außerdem muss er 500 Euro Schmerzensgeld an ein Opfer zahlen und Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Das erbeutete Geld konnte sichergestellt werden und geht an die Geschäfte zurück. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

