„Vorsorge aktiv“ : Kritzendorf als Ort für die Gesundheit

Seit Ende 2019 nimmt Klosterneuburg am Programm „Gesunde Gemeinde“, einem Programm der „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH, teil. In Kritzendorf soll nun das Thema Gesundheit über einen längeren Zeitraum im Fokus sein.

Unter dem Namen „Vorsorge aktiv“ sollen Erwachsene mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen über ein halbes Jahr lang begleitet werden.

Die wöchentlichen Treffen finden in den Räumlichkeiten des Amtshauses statt. Diese werden – auf Beschluss des Gemeinderats – kostenlos zur Verfügung gestellt. Dadurch senkt sich auch der Selbstkostenbeitrag der Teilnehmer an dem Kurs für Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit.

Die langfristige Verbesserung der Lebensqualität, mehr Lebensjahre in Gesundheit, Stärkung des Gesundheitsbewusstseins, Motivation in der Gruppe und Senkung der Risikofaktoren – dies sind die Ziele, die das Programm „Vorsorge aktiv“ verfolgt.

Wöchentliche Treffen in der Gruppe und die Unterstützung von Experten in den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit sollen das erfolgreiche Absolvieren des Programms, das von März bis September dauert, garantieren. Die meisten Treffen werden in den Räumlichkeiten des Amtshauses stattfinden. Bei Schönwetter werden vor allem die Bewegungseinheiten draußen stattfinden.

Die Grundvoraussetzung für die Abhaltung dieses Programms sieht „Tut gut!“ in der Unterstützung durch die Gemeinde. Diese hat nun der Gemeinderat mit dem einstimmigen Beschluss bekräftigt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden