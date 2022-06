Lou-Anne aus Klosterneuburg ist Germany’s Next Topmodel 2022

Werbung

Seit 2006 sucht Model-Mama Heidi Klum jedes Jahr nach dem „Germany’s Next Topmodel“. Heuer hat zum zweiten Mal eine Österreicherin gewonnen: Die Klosterneuburgerin Lou-Anne konnte sich im Finale gegen vier Mitkandidatinnen durchsetzen. Eine davon war ihre Mutter Martina. Sie erreichte den dritten Platz. Wir hatten berichtet:

TV-Show Klosterneuburgerin Lou-Anne gewinnt „Germany’s Next Topmodel“ 2022

Anita, Lou-Anne, Luca, Martina und Noëlla haben es in der 17. Staffel der Erfolgsshow in das Live-Finale geschafft.

„Ab jetzt kann es gerne bergauf gehen.“ Lou-Anne Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel 2022!

Hier mussten sie mit einem Live-Fotoshooting und verschiedenen Catwalk-Auftritten die Juroren von sich überzeugen.

„Model-Mama“ Heidi Klum freut sich mit der diesjährigen Gewinnerin Lou-Anne aus Klosterneuburg. Foto: Foto ProSieben/Willi Weber

Als Gastjuroren waren in diesem Jahr unter anderem Weltstar Kylie Minogue und Starfotograf Rankin bei der Live-Show in Köln dabei.

Im Verlauf der Live-Show konnte sich Lou-Anne gegen die anderen vier Finalistinnen durchsetzen und Heidi im finalen Entscheidungs-Walk von sich überzeugen. Neben dem Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“ erhält die Gewinnerin 100.000 Euro und wird Kampagnengesicht von Mac Cosmetics.

Vielfalt als neues Sendungskonzept

Siebzehn Wochen lang kämpfte sich das Mutter-Tochter-Gespann erfolgreich durch das Fernsehformat, bei dem in diesem Jahr vor allem ein Begriff ganz im Zentrum stand: „Diversity“ – Vielfalt. Dem entsprechend fiel auch die Kandidatinnen-Auswahl aus.

Nicht nur mehr die „typischen“ Modelmaße waren gefragt, sondern mehr die Persönlichkeit und die Ausstrahlung der – meist – jungen Frauen. Denn zum ersten Mal waren in den TV-Shows auch Frauen dabei, die zeigten, dass Schönheit und Ausstrahlung keine Frage des Alters ist.

„Ich bin so stolz auf sie.“

Das beste Beispiel dafür ist die zweite Klosterneuburgerin, die es in das Finale geschafft hat. Martina ist nicht nur die Mutter der Siegerin, sondern hat es auch selbst auf das Model-Stockerl geschafft: Sie wurde dritte.

Und freut sich nicht nur über ihre eigene Platzierung, sondern auch über den Erfolg ihrer Tochter, die sich gegen so viele hat durchsetzen können: „Ich bin so stolz auf sie. Sie hat so schön ausgesehen.“ Und auch Lou-Anne hofft, dass sie nun international durchstarten kann: „Ab jetzt kann es gerne bergauf gehen.“

