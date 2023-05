Mountainbiker verletzte sich am Wurzeltrail

Am Freitag, den 5. Mai 2023 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Weidlingbach und Weidling kurz nach 12 Uhr zu einem Einsatz am Wurzeltrail alarmiert. Ein Mountainbiker war entlang des Trails gestürzt. Die Person konnte erst nach längerer Suche ausfindig gemacht werden. Im Anschluss an die Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes wurde der Verletzte mittels Korbtrage zu einer nahegelegene Forststraße getragen und schließlich in einem Fahrzeug der Feuerwehr zum Rettungswagen auf der Höhenstraße transportiert.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Weidlingbach und Weidling sowie das Rote Kreuz Klosterneuburg.

