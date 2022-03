Auch die Klosterneuburger haben ein gemeinsames Ziel: Helfen

In der Ukraine ist die Bevölkerung unvorstellbarem Leid ausgesetzt: Unzählige Menschen haben in der ersten Kriegswoche bereits Familienangehörige verloren, noch mehr ihr gesamtes Hab und Gut. Hunderttausende sind auf der Flucht, um sich in den Nachbarländern in Sicherheit zu bringen. Die meisten von ihnen Mütter, die ihre Kinder in den Westen retten wollen.

„Wir wollen rasch und effizient helfen. Dabei gilt es, eine Hilfe auf die Beine zu stellen, die mittel- und langfristig Bestand hat.“ Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister

Eine enorme Solidarisierungswelle mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen hat unser Land erreicht, so auch Klosterneuburg. Hier haben sich nun Stadt, Stift, Einsatzkräfte und Vereine zusammengeschlossen, um den Menschen, die nach Klosterneuburg kommen, in den Nachbarländern der Ukraine bleiben oder im Kriegsgebiet verharren, am bestmöglichen zu helfen.

„Wir wollen rasch und effizient helfen. Dabei gilt es, eine Hilfe auf die Beine zu stellen, die mittel- und langfristig Bestand hat. Denn noch ist leider nicht absehbar, wie lange der Krieg dauern wird“, fasst Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Motivation aller Beteiligter zusammen.

Gemeinsam mit „Klosterneuburg hilft“, Rotem Kreuz, den Feuerwehren, Lions Club Klosterneuburg-Babenberg, Lions Club Klosterneuburg Futura, Rotary Club Klosterneuburg, dem Stift Klosterneuburg, Pfadfindern und dem Verein „Hilfe in Kierling“ hat man sich das Ziel gesetzt, geeint, professionell und zielführend vorzugehen.

„Beim Koordinationstreffen bezüglich der Ukraine war vorweg zu evaluieren, was es einerseits schon an Hilfeleistungen gibt und andererseits, mit allen Hilfsorganisationen den Kontakt zu suchen, um weitere, strukturierte Handlungen zu garantieren“, erklärt Sozialstadtrat Karl Schmid den Hintergrund für das Treffen zusammen.

Bereits drei Lkw unterwegs in die Ukraine

Ein Verein, der sofort mit der Organisation von Hilfslieferungen und Hilfsleistungen begonnen hat, ist „Klosterneuburg hilft“. Binnen weniger Tage wurde eine Sammelaktion ins Leben gerufen, die bereits von vielen Klosterneuburgern tatkräftig unterstützt wurde.

Man organisiert gemeinsam mit der Ukrainischen Community in Wien Lieferungen von Hilfsgütern direkt in die Ukraine. Gesammelt wird von Hygieneartikeln über Babynahrung bis hin zu Konservendosen am Gelände des Kierlinger Pfadfinderheims.

So konnten bisher bereits drei Lkw mit Sachspenden in die Ukraine transportiert werden. Außerdem wurde ein weiterer Lkw vom Interspar Klosterneuburg gepackt und in das Krisengebiet geschickt. Medizinische Hilfsmittel wurden von der „Blauen Apotheke“ in Kierling zur Verfügung gestellt.

Große und kleine Geldspenden

Hilfsmittel werden aber natürlich weiter gebraucht und „Klosterneuburg hilft“ ist unermüdlich im Einsatz. In dieser Woche kann man die benötigten Sachspenden (siehe Infobox) in das neue Lager bringen. Oder die Aktion mit einer Geldspende unterstützen, damit davon Medikamente im Großeinkauf besorgt werden können.

Finanzielle Unterstützung für Flüchtlinge aus und in der Ukraine hat auch das Stift Klosterneuburg geleistet. „Es ist erschütternd, was zurzeit mit dem ukrainischem Volk passiert. Hier muss nicht nur rasch, sondern unmittelbar geholfen werden. Die Caritas ist seit vielen Jahren in der Ukraine im Einsatz – im Osten ebenso wie in allen anderen Teilen des Landes. Die Caritas Hilfe ist somit jetzt vor Ort, daher unterstützten wir die Caritas mit 25.000 Euro, denn jeder Euro zählt“, so Andreas Gahleitner, Wirtschaftsdirektor Stift Klosterneuburg.

Erstes Kennenlernen mit den Neo-Klosterneuburgern

Helfen wollen auch die Schülerinnen und Schüler der 7b und 8b des Gymnasiums. Sie haben die Idee eines „Bake Sales“ gehabt. Am kommenden Montag findet die Aktion von 9.45 bis 9.55 und 11.40 bis 11.50 Uhr in der Aula statt. Das gespendete Geld geht dann an das Rote Kreuz.

„Die Situation ändert sich stündlich. Während Moldawien Unglaubliches leistet und dort inzwischen vorerst genug Hilfsmittel vorhanden sind, bitten immer mehr Städte in der Westukraine um dringende Hilfe, da sie zahlreiche Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine aufnehmen. Deshalb liefern wir nun in die Ukraine“, bittet Jakob Ernst, Obmann von „Klosterneuburg hilft“ die Klosterneuburger weiterhin um die Unterstützung für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Verein will aber nicht nur mit Geld und Sachspenden helfen, sondern vor allem auch jene unterstützen, die nun in Klosterneuburg Zuflucht gefunden haben.

Dazu findet am kommenden Freitag, 11. März, erstmals ein gemeinsames „Kennenlern-Treffen“ statt. Ab 16 Uhr sollen sich so ukrainische Geflüchtete und interessierte Klosterneuburg im kleinen Café in der Babenbergerhalle kennenlernen und austauschen können.

