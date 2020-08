„Turnover“, „Stall-Out“ und „Links/rechts zu“ – man könnte meinen, im Aupark sind Sprachstunden angesagt. Die neu gelernten Vokabeln sind aber nur i-Tüpfelchen bei den Ultimate Frisbee-Schnupperstunden. Viel mehr geht es um Laufen, Springen, Geschicklichkeit und Technik.

„Eine der Besonderheiten von Ultimate ist, dass man dafür nur eine Scheibe und ausreichend Platz benötigt. Es ist ein Teamsport, bei dem man genau werfen und viel laufen muss“, erklärt Daniel Stumvoll vom Klosterneuburger Frisbee Verein Mosquitos. Die Mücken-Athleten kehren diesen Sommer zurück an den Start: Dort, wo sie die ersten Monate nach der Gründung die Vereinstrainings abgehalten haben, bieten sie „Bewegt im Park“-Schnupperkurse an: und zwar im Aupark, jeden Dienstagabend.

Vorstellungsrunde, Aufwärmen, Werfen und spielerische Übungen – die Profis zeigen’s vor, dann versuchen Hobby-Sportler ihr Glück. Altersbegrenzungen, egal ob nach oben oder unten, und besondere Voraussetzungen gibt es nicht. Stumvoll: „Es ist für alle geeignet, die sich gerne im Freien bewegen. Laufen, Springen und Geschicklichkeit für das Werfen kann man lernen.“ Bei den Schnupperstunden in Kooperation mit der Sportunion können Interessierte Ultimate Frisbee spielerisch kennenlernen. „Wir freuen uns natürlich immer über mehr Teilnehmer. Wenn der Sport einer Person besonders gut gefällt, ist es auch möglich, im Anschluss an die ,Bewegt im Park‘-Saison die Vereinstrainings zu besuchen“, lockt der Profi.

Das Probetraining startet immer dienstags um 17 Uhr mit „Ultimate Frisbee – für Anfänger“, um 18 Uhr stehen „Frisbee und Spiele“ am Programm. Motivierte Athleten können die beiden Stunden durchspielen, aber „man kann gerne auch nur für einen kürzeren Zeitraum vorbeikommen. Anmeldung ist sowieso keine erforderlich“, lädt Stumvoll ein.

Bewegung und Spaß am Sport sind wichtige Aspekte von Ultimate Frisbee. Ebenso bedeutend: Fairplay. „Der Sport wird ohne Schiedsrichter gespielt, und es gibt eine eigene Wertung für den Spirit of the Game. Neben der physischen Weiterentwicklung fördert Ultimate die Geschicklichkeit und eben den Fairness-Gedanken“, so der Profi. „Bewegt im Park“ bis inklusive 8. September dienstags von 17 bis 19 Uhr im Aupark , bei jedem Wetter