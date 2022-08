Klosterneuburg geht ein (LED-)Licht auf

Werbung

Energiesparen ist angesagt. Und da setzt die Stadtgemeinde auf LED-Technologie: Über 2.000 Lampen sind bereits umgerüstet, weitere Spaßmaßnahmen sollen folgen.

Der Leitsatz der Gemeinde: „Was wir an Energie einsparen, müssen wir nicht durch erneuerbare Energien bereitstellen.“ Wie das strukturierter und an die Zeit angepasst funktionieren kann, soll ein neues Energiekonzept zeigen. Aus dem vorherigen Konzept, das 2010 erstellt wurde, konnten bereits einige Projekte verwirklicht werden.

Neben der LED-Umstellung im öffentlichen Raum „wurden im Hochbau durch thermische Sanierungen, Fenstertausch oder durch die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Lampen laufend Energie eingespart“, bilanziert Vizebürgermeister und Energieeffizienzstadtrat Roland Honeder (ÖVP) und blickt gleichzeitig in die Zukunft.

Der Stadtrat: „Aktuell prüfen die Mitarbeiter der Verwaltung, welche Objekte wir kürzer anstrahlen oder die Beleuchtung gar abschalten können und was das wirklich bringt, da ja schon viele auf LED-Technologie umgerüstet sind.“ Das betrifft die Außenbeleuchtung und Anstrahlung von Rathaus, verschiedenen Brunnen, Pest- und Mariensäulen, Bäumen und Fahnen. Bereits fix: die Abschaltung der Fassadenbeleuchtung im Stift.

Ein echter Stromfresser ist die Straßenbeleuchtung, die 28 Prozent des Gesamtstromverbrauchs der Stadtgemeinde ausmacht. Umweltstadtrat und -gemeinderat Leopold Spitzbart erklärt: „Gerade in diesem Bereich gibt es ein sehr hohes Einsparpotenzial.“

Die Beleuchtung von Straßen, Parkanlagen und Wegen ist auf europäischer und österreichischer Ebene streng geregelt – „ein einfaches Abschalten ist rechtlich gar nicht möglich. Wir sparen aber bis zu 50 Prozent an Energie ein, indem wir die neuen LED-Lampen in bestimmen Straßenbereichen ab 22 Uhr dimmen. Am Stadtplatz geschieht das schon seit vielen Jahren und den wenigsten ist das überhaupt aufgefallen“, weiß Spitzbart.

„Wollen mit gutem Beispiel vorangehen“

Obwohl niemand zu später Stunde durch eine völlig finstere Stadt spazieren wolle und die Beleuchtung auch touristische Relevanz habe, sind Honeder und Spitzbart von den Maßnahmen überzeugt: „Die aktuelle Situation macht es notwendig, dass auch wir seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg reagieren und ein wichtiges Zeichen zum Energiesparen setzen. Es ist auch die gesamte Bevölkerung aufgerufen, auf einen sparsamen Energieverbrauch zu achten. Als Stadtgemeinde Klosterneuburg wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen.“

Happyland: LED in den Hallen

Welches Einsparpotenzial die LED-Lampen bringen, zeigt das Happyland. Durch die Umstellungen wird nicht nur der Stromverbrauch verringert, sondern auch der CO2-Ausstoß – auf die Lebensdauer der neuen LED-Lampen gerechnet, können die Emissionen um satte 151 Tonnen CO2 reduziert werden. Geschäftsführer Wolfgang Ziegler erzählt: „Wir haben in der Corona-Zeit das ,window of opportunity‘ genutzt – sowohl zeitlich als auch budgetär aufgrund der guten Fördermöglichkeiten – um weitere Schritte zu gehen und die LED-Beleuchtung im gesamten Happyland umzusetzen.“

Bereits umgestellt sind die Tennishalle (seit 2021), die Sporthalle (seit dem Umbau) und der Eislaufplatz (seit 2021), die Umrüstung in den allgemeinen Bereichen läuft kontinuierlich weiter. Ziegler dankt: „Die zuständigen politischen Vertreter haben uns aktiv im Prozess und die Politiker aller anderen Couleur haben uns dabei im Beirat den Rücken gestärkt.“

Eine LED-Umrüstung der auffälligsten Lichtquelle, dem Flutlicht am Fußballplatz, hat für Ziegler derzeit keine Priorität: „Aufgrund der Verbrauchszahlen rechnet sich eine Investition nur sehr langfristig.“ Solange die Lampe funktioniert, ist eine Umrüstung kein Thema, „bei einem Austausch würden wir aber natürlich umstellen“, versichert Ziegler. Übrigens: Das Happyland wird seit 25 Jahren mit Fernwärme betrieben, „bezüglich Strom wollen wir in der nächsten Zeit das Projekt Photovoltaik (wieder) aufgreifen und vorantreiben“, so Ziegler.

