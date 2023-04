Wohnen in Klosterneuburg: Teures Pflaster, aber spürbar gedämpft

970 Euro Miete in der Kierlinger Straße, 999.000 Euro Kaufpreis für ein Einfamilienhaus in Maria Gugging: Die Online-Immobilienbörse brodelt. Nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Ist das noch finanzierbar?

„Was vor ein paar Jahren hier noch leistbar war, ist es heute nicht mehr“, weiß Immobilienmaklerin Doris Deutsch. Die Preise steigen. Und das, obwohl es mehr Angebot gibt: „Der Mietmarkt ist heute dreimal so groß wie noch vor einigen Jahren. Da hat es einen regelrechten Bau-Boom gegeben“, bilanziert die Fachfrau.

"Was vor ein paar Jahren hier noch leistbar war, ist es heute nicht mehr": Immobilienmaklerin Doris Deutsch beobachtet den Wandel am Markt. Foto: privat

Aber: Viele der neuen Wohnungen stehen leer. „Das sind größtenteils Eigentumswohnungen, die von Anlegern gekauft worden sind, um sie zu vermieten. Betongold ist nach wie vor eine gute Variante sein Geld abzusichern – Inflation hin oder her“, meint Deutsch, die gleichzeitig warnt: „Neubauwohnungen werden oft viel zu teuer angeboten und stehen monatelang zur Vermietung – ohne Erfolg.“

Deutsch kennt den Immobilienmarkt gut und beobachtet jegliche Trends. Ein Novum am Mietmarkt: „Derzeit wird verstärkt mit Zuckerl gearbeitet. Vermieter haben begonnen, mit ein, zwei oder drei Monaten mietfrei zu werben, oder bieten an, die Stromrechnung für die ersten Monate zu übernehmen.“ Das zeige, wie prekär die Lage ist: „Der eine oder andere Bauträger, aber auch so mancher Eigentümer wird noch in grobe Turbulenzen kommen“, prophezeit die Maklerin.

Und auch aufseiten der Wohnungssuchenden ist die Situation angespannt: In den vergangenen Monaten ist die Nachfrage merkbar gesunken. Deutsch: „Die Leute kommen zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Es wird noch eine Welle geben, die regelrecht über uns schwappen wird.“

Anhaltende Krisen, steigende Kredite

Gründe dafür gibt es viele: die anhaltenden Krisen, die akute Teuerung oder das Bestellerprinzip für Mietwohnungen, das im Sommer in Kraft treten wird. Ausschlaggebend waren auch die neuen Kreditregelungen, die mehr Eigenkapital und eine an das Haushaltseinkommen gekoppelte Rate vorsehen. „Das ist im August in Kraft getreten. Die Auswirkungen hat man nicht sofort gemerkt, Kaufinteressenten sind weiter zu den Besichtigungen gekommen. Aber dann haben sie gesehen, dass sie keinen Kredit bekommen“, erklärt die Immobilienexpertin. Gegen Jahresende sind auch noch die Zinsen gestiegen – was den Markt wiederum stark beeinflusst hat.

„Viele Verkäufer glauben, dass wir noch Sommer 2022 haben und die Preise ungebrochen hoch sind. Das sind sie aber meist nur noch im Internet auf diversen Plattformen, dort werden sie aber nicht verkauft“, beobachtet Deutsch. Sie rechnet damit, dass die Preise um zehn bis 15 Prozent sinken werden: „Der Markt war überhitzt, jetzt nähern wir uns wieder den Preisen vor Corona an – Verkäufer brauchen jetzt mehr Geduld und vor allem einen verlässlichen Partner beim Verkauf.“

Was ungebrochen gut ankommt, ist Luxus. Deutsch: „Besonders schöne Häuser und Wohnungen zum Beispiel am Wasser oder mit unverbaubarer Aussicht bleiben stabil im Preis. In Klosterneuburg gibt es ein paar dieser luxuriösen Ecken, wo Villen um mehrere Millionen Euro angeboten werden, doch nicht immer rechtfertigt der Standort alleine automatisch den Preis.“

Generell gilt: Klosterneuburg ist ein teures Pflaster. „Ja, das ist es allemal. Wir sind im Speckgürtel. Aber auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt“, weiß die Fachfrau. Bei den Preisen könnte man das aber annehmen: Laut „wohnungsboerse.net“ liegt der durchschnittliche Kaufpreis in Klosterneuburg bei 6.787,93 Euro pro Quadratmeter, der durchschnittliche Mietpreis bei 13,53 Euro pro Quadratmeter – gemessen an den auf der Plattform inserierten Objekten.

200 Gemeindewohnungen, neu: Weidling und Weilguni

Die Frage bleibt: Ist das noch finanzierbar? Und: Kann man den Wohnungsmarkt denn überhaupt lenken? „Die Stadtgemeinde Klosterneuburg verfügt über keine geeigneten Grundstücke, um den Immobilienmarkt nachhaltig zu beeinflussen“, gibt der zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) zu. Aber: „Mit unseren 200 Gemeinde- und Startwohnungen leistet die Stadt schon einen gewissen Beitrag für leistbares Wohnen in der Stadt.“ Derzeit ist etwa eine Startwohnung in Weidling frei: 461,35 Euro Miete, inklusive Betriebskosten, für 42,4 Quadratmeter.

Immobilienstadtrat Roland Honeder: "Die Stadt hat kaum Handlungsspielraum.“ Foto: character.photosPhilipp Monihart

Und abseits der stadteigenen Quartiere? In Klosterneuburg werden laufend zwischen 100 und 300 Mietobjekte angeboten, rechnet der Stadtrat vor: „Das bedeutet, das Angebot ist gegeben.“ Aber: Die Nachfrage sinkt. „Es ist meiner Erfahrung nach derzeit so, dass es sowohl für private Mietwohnungen als auch für die Wohnungen der Stadt weniger Nachfragedruck gibt als sonst“, meint Honeder, „das liegt an dem erhöhten Angebot an Mietwohnungen, da einige große Bauten in der letzten Zeit in die Vermietung gegangen sind. Dieses zusätzliche Angebot wirkt sich etwas preisdämpfend aus.“

„Bund gefordert, eine Lösung zu finden“

Und was ist mit dem Leerstand? Der Stadtrat ist sich sicher: Wohnungen, die am Markt sind, finden früher oder später auch einen Mieter. Das große Aber: „Einige Immobilien werden gar nicht am Markt angeboten. Das ist einerseits ein Ausfluss des Eigentumsrechts, schließlich kann jeder mit seinem Eigentum tun, was er oder sie will“, erklärt der Vize. Andererseits „hält das sehr mieterfreundliche Mietrecht viele Eigentümer von der Vermietung ab. Hier wäre der Bund gefordert, eine Lösung zu finden. Die Stadt selbst hat in der derzeitigen gesetzlichen Situation kaum einen Handlungsspielraum.“

Nur die eigenen Wohnungen liegen im Einflussbereich. Hier will die Stadt, zusätzlich zu den 200 bestehenden, erweitern: Über einen Raumordnungsvertrag hat sich die Stadt im Projekt Weilguni weitere zwölf Sozialwohnungen gesichert, außerdem wurden in den vergangenen Jahren 28 neue Gemeindewohnungen gekauft. Die Stadt war auch, so Honeder, bei der Entwicklung von 75 Genossenschaftswohnungen beteiligt. Das letzte große Wohnprojekt der Gemeinde war das Generationenhaus Weidling, ebenfalls mit gefördertem Wohnraum. „Dieses Projekt wird bald übergeben“, erklärt der Vize und betont: „Solche Möglichkeiten zur Schaffung von günstigem Wohnraum gibt es aber nicht oft.“

