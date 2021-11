Klosterneuburgs Weilguni-Gründe: Bürgerinitiative hofft auf das Land

Die Bürgerinitiative „Monsterbau – Nein Danke“ zeigt sich immer noch in feuriger Kampfstimmung. Ihre Hoffnung liegt jetzt bei der NÖ Landesregierung, wo die Fachabteilungen den Umwidmungs-Beschluss der „Weilguni“-Gründe prüfen.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde die für Wohnbau in der Weidlinger Straße notwendige Umwidmung beschlossen. Der Ball liegt nun also bei der NÖ Landesregierung. Insbesondere wird dem Vorwurf der Bürgerinitiative nachgegangen, dass sich der Gemeinderat mit den abgegebenen Stellungnahmen nicht ausreichend inhaltlich auseinandersetzte, so wie es das NÖ Raumordnungsgesetz vorsieht.

Die Aspekte des Projektes wurden noch etwas genauer als im Planungsausschuss üblich bearbeitet.“ Roland Honeder Vizebürgermeister (ÖVP)

In der zehnstündigen Gemeinderatssitzung wurden die Argumente der Bürger kurz vor Mitternacht stichwortartig verlesen und über die einzelnen Stellungnahmen im Schnelltempo abgestimmt.

Das war der Bürgerinitiative nicht ausführlich genug. „Ich musste mit ansehen, wie meine Stellungnahme in Windeseile abgehackt und damit meine Sorgen mit Füßen getreten wurden“, sagt Beate Unfried. Dabei hätte Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) versprochen, „die im Auflageverfahren eingebrachten Stellungnahmen der Anrainer sehr ernst zu nehmen.“ Auf einige Vorwürfe, wie die anlassbezogene Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes, sei während der Gemeinderatssitzung inhaltlich überhaupt nicht eingegangen worden.

Die Bürgerinitiative beobachtet jedenfalls gespannt den Ausgang der Prüfung durch die NÖ Landesregierung und ist zu weiteren öffentlichkeitswirksamen Schritten bereit. Sie hat sich ja schon vor der Gemeinderatssitzung kampflustig, aber niemals aggressiv gezeigt. „Für uns ist das Thema noch lange nicht durch“, so die Initiatoren.

„Der neue Kindergarten auf dem Weilguni-Gelände ist für die Entwicklung der Stadt - vor allem für die betroffenen Kinder und deren Familien - sehr wichtig, schließlich gibt es im alten Kindergarten noch Containergruppen“, so Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP). Deshalb sei jede einzelne Stellungnahme nach dem Umfaller der Grünen bei diesem Projekt und ihrer Arbeits- und Demokratieverweigerung im Ausschuss im Gemeinderat bearbeitet und abgestimmt worden.

„Meines Erachtens nach“, so Honeder weiter, „wurden die einzelnen Aspekte des Projektes für jedermann ersichtlich sogar noch etwas genauer als im Planungsausschuss üblich bearbeitet.“

Schließlich sei in mehreren Tagesordnungspunkten darüber diskutiert worden und die Bürger hätten sich auch zu Beginn der Sitzung selbst zu Wort gemeldet. Das Prüfungsergebnis des Landes Niederösterreich bleibe natürlich wie immer bei Umwidmungen abzuwarten.