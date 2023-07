BRG Klosterneuburg: Gemeinsam für eine saubere Umwelt

Am 27. Juni 2023 fand in Klosterneuburg eine erfolgreiche Veranstaltung im Rahmen des „Lions Cleanup Day“ statt. Bei strahlendem Sonnenschein beteiligten sich über 50 engagierte Schülerinnen und Schüler des BRG Klosterneuburg, zusammen mit zahlreichen Vertretern der Lions, der Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder und Gemeinderat Michael Müller-Fembeck, an der Aktion, um die Umwelt von Müll zu befreien.Die Veranstaltung wurde vom Lions Club Klosterneuburg-Babenberg organisiert. Unter dem Motto „Gemeinsam handeln, unsere Umwelt bewahren“ trafen sich die engagierten Schülerinnen und Schüler am P&R Parkplatz Kierling, um von dort aus ihre Müllsammelaktion in der Au zu starten.Lions Präsident Georg Neubauer betonte: „Nach wie vor landet immer noch Müll am Straßenrand oder in der Natur – und das wollen wir gemeinsam ändern. Weltweit gibt es Initiativen und auch wir in Klosterneuburg wollen ein starkes Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für eine saubere Umwelt setzen.“ Die Schülerinnen und Schüler zeigten vollen Einsatz und sammelten mit großer Motivation Müll in der Umgebung ein. Lion Roland Hamm, Organisator der Veranstaltung, verteilte als Zeichen der Wertschätzung für ihre Teilnahme McDonalds-Gutscheine zur anschließenden Stärkung.

Eine besondere Überraschung kam vom Hauptsponsor „Waldseilpark Kahlenberg“: Er spendierte den Schülerinnen und Schülern einen unvergesslichen Nachmittag im Waldseilpark im September. „Die Teilnehmer haben nicht nur Müll gesammelt, sondern auch das Bewusstsein für Umweltschutz und Sauberkeit in unserer Gemeinschaft gestärkt“, so der Lions-Präsident.