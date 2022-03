Klosterneuburger Stadt-Bilanz im Zeichen der Umwelt

Werbung

„Die Covid19-Pandemie zeigt seit zwei Jahren die Verwundbarkeit von komplex vernetzten, globalen Wirtschaftsstrukturen auf“, leitete Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart (ÖVP) die Präsentation des Umweltberichts 2021 ein. Vor dem Gemeinderat stellte er die Bilanz der Umwelt- und Klimapolitik der Stadtgemeinde 2021 vor. Eine Querschnittsmaterie, welche in sehr viele Teilbereiche der Stadtverwaltung reicht.

Bereits seit einigen Jahren ist Klosterneuburg Teil des e5-Programms, an dem insgesamt 63 Gemeinden in Niederösterreich teilnehmen. Dieses Programm für energieeffiziente Gemeinden unterstützt Kommunen bei einer nachhaltigen Klimaschutzarbeit. Die Anzahlt der „e“ zeichnet das Energiebewusstsein – sozusagen die Champions League – aus. Klosterneuburg liegt mit 4 „e“ im Spitzenfeld.

Um diese Spitzenposition zu erhalten beziehungsweise noch auszubauen, hat sich Klosterneuburg nun – gemeinsam mit Mauerbach – für die „Klima- und Energie-Modelregionen“ (KEM) beworben. (Die NÖN berichtete.)

Der fünfte „Goldene Igel“ in Folge für die Stadt

Für KEM muss nun ein Umsetzungskonzept für die nächsten beiden Jahre erstellt werden. Ausbau der kommunalen PV-Anlagen, thermische Sanierung von kommunalen Gebäuden, Ausbau der E-Mobilität oder die Attraktivierung des Radverkehrs sind nur einige der elf Punkte des Maßnahmen-Pools für die Einreichung von Klosterneuburg. Unterstützung dabei bekommen KEM-Regionen von einem Modellregions-Manager. Am Ende der zweijährigen Umsetzungsphase erfolgt ein unabhängiges Audit durch das KEM-Qualitätsmanagement. Dann kann man mit neuen Vorhaben um Weiterführung für weitere drei Jahre ansuchen.

Mit diesem Konzept hofft die Stadtgemeinde genauso erfolgreich zu sein, wie beim „Goldenen Igel“. Bereits zum fünften Mal in Folge erhielt Klosterneuburg somit die höchste Auszeichnung, die „Natur im Garten“ für Gemeinden vergeben kann. Hierbei wird nicht nur auf die Qualität und dem Umfang Rücksicht genommen, sondern auch darauf geachtet, dass keine chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel und kein Torf – während der vorangegangenen Gartensaison – verwendet wurde.

Für noch mehr Grün sorgten im vergangen Jahr auch die Klosterneuburger, die beim „Bee Running“ teilnahmen. Insgesamt konnten sie 782 Kilometer erlaufen. Für jeden erlaufenen Kilometer wurde in Niederösterreich ein Quadratmeter Blumenwiese gesät. Klosterneuburg hat nach dem tollen Ergebnis beim „Bee Run“ nun im Aupark, beim Skaterplatz und an der Martinstraße in der Nähe der Umfahrung nun mehrere eingezäunte Wiesenbereiche, wo es dann schon bald für Bienen, Hummeln und Co. blühen wird.

Kontrollen bei 3.200 Bäumen in Klosterneuburg

Heuer steht der Lauf nicht im Zeichen der Bienen, sondern der Bäume. Am Samstag, 26. März, startet der „Tree Run“ bereits. So können vielleicht auch in Klosterneuburg noch mehr Bäume gepflanzt werden. 2021 wurden insgesamt 97 Bäume im öffentlichen Straßenraum, in Parks und auf Spielplätzen gepflanzt. Somit gibt es mehr als 6.500 Bäume auf öffentlichem Gut in Klosterneuburg.

