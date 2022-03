Fischsterben im Weidlingbach: Chlor als Ursache

Werbung

Seit vergangener Woche liegen neue Erkenntnisse über die Kontamination des Weidlingbaches vor - wir hatten über die Verschmutzung berichtet:

Die Untersuchung der Proben hat ergeben, dass Danklorix, ein aggressives Reinigungsmittel, für die Verunreinigung verantwortlich ist.

Bewohner verwendete Hygiene-Reiniger

Danklorix ist ein Hygiene-Reiniger mit Chlor. Es ist kraftvoll und vielseitig einsetzbar von Haus bis Garten zum Reinigen. Es entfernt 99,9 Prozent der Bakterien, Keime und Schimmelpilze.

In Weidlingbach hat ein Bewohner, dessen Haus an eine Kläranlage angeschlossen ist, dieses Reinigungsmittel verwendet. Nachdem die Flüssigkeit in die Kleinkläranlage gelangte, wurden im biologischen Klärschlamm die Keime abgetötet.

Somit konnte sich die Anlage nicht mehr eigenständig reinigen und verursachte eine Verschmutzung. Jene Haushalte, die nicht an den Kanal angeschlossen sind, verfügen über Senkgruben oder Kleinkläranlagen, die mit vollbiologischen Mitteln arbeiten. Die Kontaminierung des Weidlingbaches sei laut Fraktionsobmann der Grünen Klosterneuburg Sepp Wimmer ein wiederkehrendes Problem.

Insgesamt gibt es zwischen 600 und 700 Senkgruben in Klosterneuburg, aber keinerlei Umweltkontrollen darüber, ob und wenn ja, wo diese Senkgruben ordnungsgemäß entsorgt werden.

Wimmer berichtet über zukünftige Schritte

Die Bewohner sind nicht dazu verpflichtet, den Inhalt in Klosterneuburg zu entsorgen, sondern können dies auch bei Depots in anderen Gemeinden tun. Um diesem Problem zu entgehen, möchte Wimmer das folgendermaßen lösen: „Wenn die Entsorgung in der Kläranlage Klosterneuburg verpflichtend ist, wäre die notwendige Kontrolle vorhanden und die Stadt hätte mehr Einnahmen“, meint Wimmer.

Über die nächsten Jahre gesehen ist es wichtig, die Anzahl der Senkgruben zu verringern. Auch in der letzten Gemeinderatsitzung wurde ein Antrag gestellt, dass Weidlingbach in den kommenden Jahren an den Kanal angeschlossen werden soll.

Im Zuge des Baus sollen etwa 200 Liegenschaften an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Geplanter Baustart des Kanalausbaus: 2024. Der Kanalbauabschnitt erstreckt sich von der Hauptstraße Weidling Objektnummer 204 bis zur Steinriegelstraße Objektnummer 300, Talgasse, Hubertusweg und Anton-Wallner-Gasse.

