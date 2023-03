Plastikmüll und hochwertiger Humus am Haschhof in Klosterneuburg

KLOSTERNEUBURG Die Stadtgemeinde betreibt die Kompostieranlage auf dem sogenannten Haschhof seit den 1990er Jahren. Hier wird aus dem gesammelten Biomüll und dem Strauchschnitt wieder wertvoller Komposthumus hergestellt, den die Bürger und Bürgerinnen kostenlos in Haushaltsmengen auf dem Recyclinghof abholen und für die Düngung im eigenen Garten verwenden können. Ein Paradebeispiel nachhaltigen Handels. Doch das Gelände wird auch von Spaziergängern frequentiert und diese sind über die Verschmutzung der Natur mit Plastikmüll entsetzt. „Es ist eine Schande, wie es da oben aussieht“, empört sich auch der Kosterneuburger Dieter Hofer.

Berge von Plastikmüll verschandeln die Natur und das Ausflugsziel Buchberg. Foto: privat, Hornstein

Es ist eine Schande, wie es da oben aussieht. Dieter Hofer, Spaziergänger

Es ist landschaftlich einer der wunderschönsten Flecken Klosterneuburgs. Der Buchberg ist das Ausflugsgebiet der Stadt und wird daher als Erholungsgebiet genützt. Doch um die wirklich imposante Humusanlage, gleich in der Nähe der Sternwarte, flattern Plastikteile und fangen sich an den Zäunen.

Wirklich kein schönes Bild, das sich Wanderern und Spaziergängern hier bietet: „Das Ganze wirkt wie eine große Müllhalde“, so Hofer, der nicht einsieht, dass die Stadtgemeinde so eine Verschmutzung zulässt. Die NÖN sprach darüber mit Stadtrat und Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart, dem der Missstand wohl bekannt und auch ein Dorn im Auge ist: „Wir wissen, dass das kein gutes Bild macht. Aber gleichzeitig lässt sich dagegen nicht viel unternehmen.“

Den Biomüll zu Hause nicht mit den Biosäcken entsorgen, sondern in die Biotonne entleeren und den Biosack als Plastikmüll in der gelben Tonne entsorgen. Auch wenn auf den Biosäcken ‚verrottbar‘ draufsteht Leopold Spitzbart, Stadtrat und Umweltgemeinderat, VP

Keine Biosäcke für den Biomüll

Der Hauptgrund für die Plastikverschmutzung sei – laut Spitzbart – die Verwendung von Biosäcken in den Biomülltonnen. „Die sind zwar verrottbar, aber brauchen damit viel länger als der Kompost“, so Spitzbart. Was bedeute, dass die Biosäcke als Müll übrig bleiben. Das notwendige, oftmalige Wenden des Komposts und der Wind tun dann das Übrige dazu, die Natur so zu verschandeln. Daher die Bitte des Umweltgemeinderats. „Den Biomüll zu Hause nicht mit den Biosäcken entsorgen, sondern in die Biotonne entleeren und den Biosack als Plastikmüll in der gelben Tonne entsorgen. Auch wenn auf den Biosäcken ‚verrottbar‘ draufsteht“, so der Appell Spitzbarts.

In der Kompostanlage Haschhof werde hochwertiger Humus erzeugt und er hätte eine wunderbare Struktur. Trotzdem der Tipp von Stadtrat Leopold Spitzbart als Gärtner. „Bitte den Humus vom Recyclinghof für den eigenen Garten nicht pur verwenden, sondern mit Erde vermischen. Der hochwertige Humus eignet sich nur als Füllmaterial.“

