Stadtarchiv Klosterneuburg neu: „Jetzt macht's Spaß!“

In 725 Jahren Stadtgeschichte summiert sich einiges: Akten, Dokumente, Bücher, Fotos und Pläne. Über 700 Laufmeter Archivalien sind es, die die Historie Klosterneuburgs dokumentieren. Und sie haben seit September ein neues Heim: die Tauchnergasse 1.

Dorthin ist das Stadtarchiv Klosterneuburg – mit all seinen bekannten und weniger bekannten Schätzen – übersiedelt. Das älteste Dokument: die Stadterhebungsurkunde aus dem Jahr 1298. Neu dazugekommen sind – weil jetzt Platz ist! – alte Meldezettel, Dokumente aus dem Bürgermeisteramt oder aus dem Ausweichquartier am Ölberg. „Ich gehe weit mehr, weil die Distanzen größer sind“, schmunzelt Archivs-Leiter Wolfgang Bäck, „aber das ist ja eh gesund!“

43 Regale und viele Raumreserven

Strahlend führt der Archivar durch sein neues Reich, zeigt auf alte Ratsprotokolle oder das NÖN-Regal, das über 40 Jahre Klosterneuburger Zeitungsgeschichte beherbergt. Alles wirkt geräumig, Platz für die Zukunft ist gegeben: „Das macht jetzt wirklich Spaß, jetzt können wir uns so richtig austoben!“, schwärmt Bäck.

Stadtarchiv-Leiter Wolfgang Bäck zeigt alte Ratsprotokolle, datiert um 1800. Foto: NÖN/Wagner

Noch haben der Leiter und sein Team nicht verinnerlicht, wo was ist – bei 43 Regalen auch gar nicht so einfach. „Im alten Archiv hätte es einen Stromausfall geben können oder ich hätte plötzlich erblinden können und ich hätte trotzdem gewusst, wo alles ist“, lacht Bäck. In der Tauchnergasse 1 wird am All-Wissen noch gefeilt, der Wille und vor allem die große, große Liebe zur Geschichte sind jedenfalls da. Und bis dahin hilft ein folierter Plan bei der Orientierung durch 725 Jahre Stadtgeschichte.

Die neuen Räumlichkeiten werden modernen Standards gerecht, das Stadtarchiv hat jetzt etwa einen eingebauten Entfeuchter, der für den Erhalt der Dokumente sorgt. „Die Archivalien existiert schon sehr lange und so soll es weiterbleiben!“, betont Bäck, der auch im neuen Umfeld – wie eh und je – zu Scherzen aufgelegt ist: „Die Archivalien haben keine Stimme. Aber ich glaube, sie flüstern mir zu, dass sie sich hier wohlfühlen!“

So wie Bäck und sein Team. Nach dem erfolgreichen Umzug – logistisch eine Riesenherausforderung – bleibt wieder mehr Zeit für das Wesentliche: die Geschichte der Stadt. Bäck trägt regelmäßig Neues von gestern zutage. Zuletzt: „Wir haben Dokumente über den Musikpavillon gefunden“, erzählt der Archivar – das übergab er an die Architekten, die das Kritzendorfer Wahrzeichen nun möglichst originaltreu wiederherstellen.

Die Eröffnung in Bildern