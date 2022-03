Wie viele Wohnungen sind in Klosterneuburg unbewohnt?

15 Prozent der Wohnungen auf Gemeindegebiet – und somit rund jede sechste Bleibe – stehen 2018 leer. In der Schüttau oder in Weidlingbach sind es sogar über 20 Prozent.

Ob sich die Zahlen in den vergangenen vier Jahren geändert haben, ist nicht bekannt – denn aktuelle Daten gibt es nicht. Genau diesen Status quo will die PUK gemeinsam mit den freien Gemeinderäten Ulrike Kobrna und Andreas Mohl erheben lassen.

„Steht zu viel Wohnraum leer, wird dieser knapper und somit auch teurer. Die Folge sind hohe Mietkosten.“

Die Vermutung: „Entsprechend dem bundesweiten Trend, in Ballungsräumen Wohnungen als Anlage- und Spekulationsobjekte zu nutzen, ist davon auszugehen, dass der Anteil der leer stehenden Wohnungen stetig wächst.“ Der gemeinsame Antrag an den Gemeinderat: Die Zahlen sollen aktualisiert werden.

„Es ist von kommunalpolitischem Interesse, Daten zu Wohnungsleerstand zu erheben und diese laufend zu pflegen“, unterstreichen die Antragsteller. Die letzte Zählung aus dem Jahr 2018 hat anhand des Melderegisters jene Nutzungseinheiten ermittelt, bei denen keine Haupt- oder Nebenwohnsitze vorliegen.

„Steht zu viel Wohnraum leer, wird dieser knapper und somit auch teurer. Die Folge sind hohe Mietkosten, aber auch explodierende Bodenpreise aufgrund steigender Immobilieninvestitionen“, argumentieren PUK, Kobrna und Mohl. Und fordern: „Klosterneuburg sollte alle Hebel in Bewegung setzen, dass die Kommunen Steuerungsmaßnahmen für die Gestaltung von Wohn- und Lebensraum in die Hand bekommen.“

Zahlen ja, aber wie?

Die zu ermittelnden Zahlen könnten Antworten geben, gleichzeitig bleiben viele Fragen offen, die im Gemeinderat heiß diskutiert werden. Nämlich: Wie kommt man zu den Daten? Und: Welche Handhabe hat die Stadt?

„Das Anliegen teile ich, aber ob wir das schaffen, weiß ich nicht“, ist Stadtrat Clemens Ableidinger (NEOS) unsicher. Für ihn steht fest: „Das Heranziehen der Meldedaten ist ein Problem. Wir wissen, dass die Meldepflicht, wenn sie verletzt wird, nicht wirklich viele Konsequenzen folgen.“ Er warnt vor statistischen Verzerrungen und „einem fiktiven Leerstand, der aber de facto keiner ist.“

In diese Kerbe schlägt auch Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP). Er wirft ein weiteres Problem am Melderegister auf: Was ist mit jenen Wohnungen, die als Büro genutzt werden und somit nicht leer stehen, aber laut Melderegister unbewohnt sind? Er meint: „Ich glaube, es wird schwierig sein, eine faktische Datenerhebung sauber hinzubekommen.“

Die zweite Frage ist noch komplexer: Wie kann die Stadt eingreifen? Und: Sollte sie das überhaupt ? Ein klares Nein dazu kommt von FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: „Das, was Sie vorhaben, ist Kommunismus!“ Eigentümer haben sich, so Pitschko, nicht vor der Gemeinde zu rechtfertigen.

Mit dieser Meinung bleibt die FPÖ – insgesamt zwei Stimmen – in der Minderheit. Mehrheitlich wird beschlossen, das Anliegen im Ausschuss weiterzubehandeln und zu prüfen, wie man zu validen Zahlen kommt. Erste Ideen einer möglichen Taxe werden bereits im Gemeinderat laut:

Mit einer Leerstandsabgabe oder einer Ferienwohnungsabgabe – ein Vorschlag von Stadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) – hätte die Gemeinde Handhabe, zuvor müssten aber Land oder Bund die Gebühr vorschreiben. Stadtrat Kehrer schließt: „In der Debatte schimmert durch, dass alle diese Zahl wissen wollen. Über die Methodik muss man sich Gedanken machen, aber für Trendableitungen müssen die Zahlen auch nicht ohne Schwankungsbreite sein.“

Leere Versprechen

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden