Ersthelferin erzählt: „Ich hab geschrien: ,Raus, raus, raus!'“

Es ist wohl eine Vorstellung, die den meisten Autofahrerinnen und -fahrern Angst macht. Mitten auf den Gleisen streikt der Wagen. Nichts geht mehr, kein Vor oder Zurück und die Bahnschranken senken sich. Genau das passierte am Montag beim Bahnübergang direkt beim Feuerwehrhaus in Höflein. Glück im Unglück haben die drei Insassen aber dennoch. Zwei Augenzeugen wurden zu Lebensrettern.

Nachdem sich der hängen gebliebene Pkw nicht mehr starten hatte lassen, senkten sich die Schranken, berichtet Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Insassen seien vor Schock wie gelähmt gewesen. Ein Winzer aus dem Nachbarort Kritzendorf - er will nicht in die Öffentlichkeit - hat als Erster die gefährliche Situation erkannt und eilte zur Hilfe. Kurz darauf folgte Nicole Offmüller. „Ich war Richtung Wien auf dem Weg in die Arbeit unterwegs“, erzählt Offmüller bereits wieder einigermaßen gefasst. Als sie sah, dass der Mann zu dem Auto eilte, blieb auch sie sofort stehen.

Ich hab nur ,Raus, raus, raus' geschrien, als ich den Zug kommen gehört habe. Nicole Offmüller, Ersthelferin

Und weiter: „Der Mann hat noch versucht, die Schranken wieder hoch zu bekommen.“ Als das nicht funktionierte, eilten die beiden couragierten Ersthelfer zu dem Fahrzeug. „Ich habe einer älteren Dame und einem älteren Herrn aus dem Auto geholfen. Der Mann kümmerte sich um die Fahrerin“, erzählt Offmüller von den bangen Minuten. Denn: „Ich hab nur ,Raus, raus, raus' geschrien, als ich den Zug kommen gehört habe.“

Zum Glück schafften es die drei Insassen und die beiden Ersthelfer unverletzt von den Gleisen. „Es war kurz gefährlich. Ich habe nicht bedacht, dass das Auto auch uns erwischen könnte“, zeigt sich Offmüller erleichtert. „Ich habe einfach nur geholfen“, sieht Offmüller ihre couragierte Tat eigentlich als Selbstverständlichkeit.

Einsatz gleich beim Feuerwehrhaus

Auch der Lokführer eines Schnellzugs Richtung Tulln reagierte geistesgegenwärtig: Er leitete sofort eine Notbremsung ein. Dennoch konnte er einen Zusammenprall mit dem – nun mehr leeren – Pkw nicht verhindern. Das Fahrzeug schleuderte in der Folge gegen die Rotlichtanlage. Am Auto entstand Totalschaden.

Da davon auszugehen war, dass Wrackteile auch auf die Gleise Richtung Wien geschleudert wurden, verständigte der Lokführer des verunfallten Zuges auch gleich seinen Kollegen, so dass dieser noch rechtzeitig vor der Unfallstelle das tonnenschwere Fahrzeug abbremsen konnte.

Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Höflein war der Weg zum Einsatzort ein besonders kurzer. Im Prinzip mussten sie einfach nur über die Straße.

Nach Rücksprache mit dem ÖBB-Einsatzleiter bargen dann die Höfleiner Floriani das Fahrzeug. Verletzt wurde laut Feuerwehr auch im Zug trotz Notbremsung niemand. Allerdings wurden die drei Autoinsassen aufgrund eines Schocks von den Rettungskräften betreut.

Die Bahnstrecke war mehr als eine Stunde gesperrt.