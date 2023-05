Motorradweihe in Weidling: „Fahret hin in Frieden - Amen“

Bereits am Weg zum Kirchgarten war weder zu übersehen, noch zu überhören, dass die Motorradweihe kurz bevor stand. Knapp 80 Motorräder in den verschiedensteten Ausführungen erschienen am Pfingstsonntag, 28. Mai, im Weidlinger Kirchgarten bei der Motorradweihe des Vereins „3411er“. Sogar ein Polizist holte sich mit seinem Dienstbike den geistlichen Schutz für den Sommer ab.

Nachdem der Start wegen einer Taufe, die zuvor in der Kirche stattgefunden hatte, etwas nach hinten verlegt werden musste, begann Pfarrer Hugo um kurz nach 15 Uhr mit dem Gebet. Er sprach von einem Zeichen, dass der Sommer nun wirklich da wäre und bat Gott und alle Schutzheiligen für ihren Beistand, auf das die Saison für alle unfallfrei bleiben möge. Mit Weihwasser wurden anschließend alle Bikes und ihre Lenkerinnen und Lenker gesegnet. „Und fahret hin in Frieden“, schloss Pfarrer Hugo die Weihe ab und das anschließende „Amen“ wurde von einem Aufheulen der Motoren begleitet.

„Nächstes Jahr werden wir das ganze vermutlich zeitlich etwas früher ansetzen, damit alle noch gemütlich bleiben können und niemand einen Stress hat“, meinte Gabi Platteter, nachdem einige leider sofort nach der Weihe schon weiterfahren mussten. Für alle, die noch bleiben konnten, blieb allerdings genug Zeit um bei Essen und Trinken den Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen. Norbert Zeiner hatte Grillgut im Angebot und die Pfadfinder verkauften Popcorn. Stowi und Gert Haussner sorgten dabei mit ihrer Musik für die richtige Stimmung.

