Radfahrüberfahrt in Kierling soll sicherer werden

Nach dem jüngsten Verkehrsunfall auf der Radfahrüberfahrt der Lenaugassen steht nun fest, wie die Situation entschärft werden soll. Vergangene Woche fand dazu eine Verkehrsverhandlung statt. Diese zeigte: Zu wenig Fußgänger queren die Straße, gerade einmal 15 Personen in der stärksten Stunde.

„Erst ab 25 Personen in der stärksten Stunde wird ein Schutzweg überhaupt erst angedacht,“ erklärt Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger. Gleichzeitig zeigte die Messung der Annäherungsgeschwindigkeit, dass 85 Prozent aller Fahrzeuge an dieser Stelle mit 51 km/h vorbeifahren, was im Toleranzbereich liegt.

Das Fazit der Verhandlungen lautet also: Es soll kein Schutzweg und keine Druckampel kommen, dafür aber wird der Übergang mit roter Farbe markiert, ähnlich wie beim Übergang am Weidlinger Bahnhof oder an der Agnesbrücke. „Es war ein hartes Rennen,“ so Hehberger, der sich sehr dafür einsetzte, dass den Kierlingerinnen und Kierlingern ein sicheres Überqueren des Landesstraße ermöglicht wird. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis die EVN ihre Grabungsarbeiten abschließt.