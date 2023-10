Klosterneuburg: Fernwärme-Ausbau bis 2025, öGIG-Glasfaser ab 2024

Auf den Straßen der Babenbergerstadt ist viel los: Neben tausenden Autos täglich machen auch Baustellen Wirbel. Der Masterplan: Noch bis 2025 wird das Fernwärme-Netz erweitert, 2024 startet öGIG mit Glasfaser.

Der Ausbau der Fernwärme ist in vollem Gange. Status quo: „Das Naturwärmenetz erstreckt sich vom Gewerbegebiet – hier steht das EVN Biomasseheizwerk in der Schüttaustraße – Richtung Stadtkern, wo in Kooperation mit dem Stift Klosterneuburg ebenfalls umweltfreundliche Wärme eingespeist wird“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach, „von dort zweigt der Leitungsverlauf Richtung Kritzendorf und über die Kierlinger Straße Richtung Kierling und Maria Gugging ab. In Maria Gugging versorgt ein eigenes Heizwerk den Campus des ISTA.“

Die EVN versorgt aktuell rund 500 Kundinnen und Kunden mit Naturwärme. Tendenz steigend, denn bis 2025 wird weiter ausgebaut (siehe Grafik). Zach: „Angepeilte Entwicklungsgebiete sind derzeit Richtung Weidling sowie im Industrie- und Gewerbegebiet geplant. Darüber hinaus werden laufend Verdichtungen entlang der Bestandsleitung durchgeführt.“

Der Fokus liegt derzeit darauf, die Netze Klosterneuburg und Maria Gugging zusammenzuschließen. „Hierfür werden bis 2025 noch weitere 1.400 Trassenmeter Fernwärmeleitung verlegt. Daneben wird an Anschlussverdichtungen entlang der Bestandsleitung gearbeitet. Im Zuge dessen werden laufend potenzielle Entwicklungsgebiete erhoben, um die nächsten Ausbaustufen zu planen.“

Ob von der Bestandsleitung abgezweigt werden kann – und somit auch von den Haupttrassen –, „hängt von dem dahinterliegenden Anschlusspotenzial beziehungsweise der möglichen Anschlussleistung ab“, so Zach. Das Ziel der EVN sei es, „möglichst viele Abnehmer auf möglichst kurzen Leitungsstrecken zu versorgen, um somit die Leitungsverluste so gering wie möglich zu halten.“

Nächster Schritt: Glasfaser, neben beispielsweise ,kabelplus' und A1 steigt auch öGIG in den Klosterneuburger Markt ein. „Wir sind nach wie vor im Plan, um spätestens im Frühjahr 2024 mit den Bauarbeiten beginnen zu können“, informiert Geschäftsführer Hartwig Tauber. Finanzielle Verhandlungen mit den Baufirmen laufen derzeit.

Tauber: „Die Stadtgemeinde ist in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Wo die Arbeiten starten, hängt auch davon ab, für welchen Bereich die Beauftragung als Erstes erteilt wird.“ Generell sieht er einen „regelrechten Ansturm auf unsere Glasfaser-Anschlüsse“.

Die Bestellungen liegen im hohen vierstelligen Bereich und täglich kommen weitere hinzu, jetzt ist der volle Fokus auf den Baustart. „Sobald die Baufirmen beauftragt werden, informieren wir unsere Kundinnen und Kunden über den weiteren Projektverlauf und die bautechnischen Begehungen für die Hausanschlüsse“, so der öGIG-Geschäftsführer.



In regelmäßigen Treffen koordinieren Stadt und Betreiber die Verlegung der Leitungen. „Am Jahresende erfolgt die Planung für das nächste Jahr, wobei versucht wird, mit allen möglichen Parteien – etwa EVN, kabelplus, Wiener Netze etc. – an einen Tisch zu kommen und alles zu berücksichtigen, um möglichst wenige Baustellen zu verursachen. Das geht mit den städtischen Großvorhaben, Kanal, Wasser, sehr gut“, heißt es seitens der Gemeinde, „im Laufe eines Jahres ergeben sich mit den Außenstehenden leider oftmals Änderungen.“ Auch müssen etwa laufend einzelne Hausanschlüsse für die Naturwärme (Fernwärme) sowie kabelplus je nach Anfrage hergestellt werden.

„Diese Dinge lassen sich nicht im Voraus planen, daher entsteht für die Bürger oftmals der Eindruck, dass an einer Stelle immer wieder aufgerissen wird. Tatsächlich passiert in unserem Verkehrsreferat jedoch eine Menge an Vorausplanung und Koordination, um im Großen und Ganzen mit einer Baustelle mehrere Leitungsarbeiten abzudecken“, so die Gemeinde.