Vorweihnachtliches mit Augenzwinkern in Klosterneuburg

Endlich kann Reinhard Nowak seinen ursprünglich für 23. April geplant gewesenen Auftritt nachholen und tritt am Freitag, 2. Dezember im Kellertheater Wilheringerhof auf. Titel des Programms: „Endlich!“

Endlich Schule aus und Ferien! Endlich erwachsen und endlich in eine eigene Wohnung ziehen! Endlich die erste Freundin, erster Kuss und zum ersten Mal endlich Sex zu zweit!

Ach wie war das alles schön, doch heute quälen uns andere Fragen: Wann wird es endlich wieder richtig Sommer? Wieso ist Brad Pitt noch immer nicht blad und wann gibt’s endlich eine Antifettimpfung? Wann gewinn ich endlich wirklich im Lotto? Wann gibt mir meine Frau endlich einmal recht? Ist es doch gut, dass das Leben endlich ist, wo doch so viele unendlich dumm sind? Fragen über Fragen. Reinhard Nowak wird dazu etwas einfallen.

Wanns dumper wird, kuschelt sich der Mensch gern in seinen Kunstpelz und flaniert zum Adventmarkt, man will allerhand Kitsch ergattern, Maroni schälen, Schmäh führn und Glühwein kosten. Und weil das echte Wienerherz auch ein goldenes Gehör hat, darf dazu der rechte Ohrenschmaus nicht fehlen: Gleich vier Erdnüss‘ purzeln aus allen Wolken und eröffnen das Fest mit den schönsten je erklungenen Weihnachtsliedern, die naturgemäß und sowieso alle in Wien ihren Ursprung haben. Besetzung: Doris Schillein, Leni Lust, Ursula Gerstbach und Franz Alexander Langer alias „Aschanti Wiena A Capella“ sorgen am Samstag, 3. Dezember ebenfalls im Kellertheater für einschlägige Unterhaltung.

Und auch die International Gospel Society macht auf ihrer vorweihnachtlichen Tournee in Klosterneuburg Station: am Mittwoch, 7. Dezember in der Babenbergerhalle. Lead-Sänger und Gründer Big John Whitfield (Oklahoma, USA) und sein Chor werden mit ihrer kraftvollen Performance den Spirit of Soul nach Klosterneuburg bringen. Weltbekannte Gospel-Hits wie „Amazing Grace“, „Oh When The Saints“ oder „Oh Happy Day“ laden zum (Mit)singen, -klatschen und -tanzen ein. Kraftvolle Performances, fesselnde Arrangements und das überschäumende Temperament der Gruppe versprühen pure Lebensfreude.

Tags darauf, am Donnerstag, 8. Dezember, gibt es in der Babenbergerhalle ein Wiedersehen und -hören mit Christoph und Lea Hornstein: „Die Welt braucht Lieder“, sind Vater und Tochter überzeugt. Begleitet werden sie vom Spitzenorchester „Cremisa“ unter der Leitung von Lorenz Spritzendorfer, der auch die Arrangements beisteuerte.

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es unter https://shop.eventjet.at/klosterneuburg sowie im Kulturamt der Stadtgemeinde Klosterneuburg am Rathausplatz 25.

