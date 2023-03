Ab in den Süden: Die Reise-Trends der Klosterneuburger

Bei vielen ist sie bereits abgeschlossen, andere sind noch mitten drin: in der Urlaubsplanung. Neben den klassischen Urlaubsdestinationen wie Kroatien oder Griechenland für den Sommer, ist im Frühling und Herbst die Nachfrage nach Städtereisen groß.

Blieben die Lieblingsdestinationen der Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger in den letzten Jahren gleich, hat sich doch das Buchungsverhalten geändert. Dies bestätigt auch Susanne Szep, Reiseexpertin von Kuoni Klosterneuburg: „Aus dem Jahr 2022 haben viele unserer Kunden gelernt, dass Last-Minute-Buchungen nicht mehr so günstig sind. Ein frühzeitiges Buchen lohnt sich, da sich die Preise ständig erhöhen.“ Dennoch fahren die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger gerne und auch regelmäßig auf Urlaub. Einzig Gruppenbuchungen sind schwieriger geworden, erklärt Franz Vtelensky von Brokertravel am Stadtplatz: „Europa wird eher kurzfristig und Karibik, Südostasien und Kreuzfahrten langfristig gebucht.“

Nur mehr wenige Restplätze für die Osterferien frei

Wer nicht unbedingt in den Schulferien auf Urlaub fahren muss, weicht auch gerne auf Mai und Juni oder im Herbst auf September und November aus. Dabei sind vor allem Städteflüge, aber auch Bahnreisen sehr beliebt. „Viele Kundinnen und Kunden planen eine längere Reise und ein bis zwei Kurzreisen im Jahr“, bestätigt Szep.

Für alle, die nun doch noch schnell in den Osterferien verreisen möchte, haben die beiden Klosterneuburger Reiseexperten auch noch einige Tipps. „Für Tunesien und Marokko wurden Flugkapazitäten aufgestockt. Ansonsten gibt es nur noch vereinzelt Plätze zu den beliebten Feriendestinationen wie Kanaren, Mallorca und Zypern oder Fernreisen“, empfiehlt Szep, sich dennoch mit einer Buchung zu beeilen.

Und auch bei Brokertravel kann man noch ein paar Geheimtipps zum Verreisen finden. Zum einen empfehlen sie die unterschiedlichsten Standorte von „Club Aldiana“ in Österreich, Spanien oder Italien. Wer aber lieber an etwas ausgefallenere Orte reisen will, dem empfehlen die Reiseprofis ebenfalls Tunesien oder die Destination Montenegro für entspannte Tage in den Ferien.

