Es ist wohl eine der ältesten Traditionen in Klosterneuburg und in ganz Österreich: das Aufstellen der Maibäume. Aber auch diese Tradition ist nun „Opfer“ der Coronakrise geworden. Vereinen und Feuerwehren ist es aufgrund der Corona-Verordnung verboten, in diesem Jahr die hölzernen Riesen händisch aufzustellen. Damit die Klosterneuburger aber nicht ganz auf die gigantischen Frühlingsboten verzichten müssen, wird die Stadtgemeinde einen Maibaum mittels Kran am Rathausplatz aufstellen.

Heindl Das Schmücken der Maibäume übernehmen oft die Jüngsten. Auch sie müssen damit auf das nächste Jahr warten.

Normalerweise stellen die Feuerwehren von Klosterneuburg und den sechs Katastralgemeinden die Maibäume auf. Im Zentrum der Stadt stemmt außerdem noch der Männerturnverein den hölzernen Riesen in die Luft. Normalerweise, aber heuer ist bekanntlich nichts normal. Und das betrifft natürlich auch diese Tradition. So gab auch das Landesfeuerwehrkommando NÖ eine Weisung an ihre Wehren, in diesem Jahr auf diese Tradition zu verzichten.

„Die Weisung basiert auf den Vorgaben der Bundesregierung. Diese hat bekanntlich Veranstaltungen und Versammlungen jedweder Art bis auf Widerruf untersagt. Das betrifft naturgemäß auch alle Arten von Feuerwehrfesten“, erklärt Franz Resperger, Pressesprecher des Landesfeuerwehrkommandos. Neben den Maibaum-Festen gilt diese Regelung auch für die Feuerwehrheurigen. „Wir sind in ständigem Austausch mit unseren Feuerwehren und werden diese, sofern es Lockerungen in diesem Bereich geben sollte, so wie bisher umgehend informieren“, so Resperger.

„Ich möchte damit auch Danke sagen, für das Durchhaltevermögen, die Disziplin und den Zusammenhalt der Klosterneuburger Bevölkerung.“ Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager

Das Veranstaltungsverbot betrifft auch die Florianimessen. Damit nicht ganz auf diese verzichtet werden muss, hat sich das Landesfeuerwehrkommando NÖ entschlossen, eine Messe in Form von Livestreams am Sonntag, 3. Mai, anzubieten.

Mehr als ein Symbol für den Frühling

Ganz müssen die Klosterneuburger aber auch in diesem besonderen Jahr nicht auf ihren Maibaum verzichten. „Die Bevölkerung soll dieses Symbol der Vitalität und Gemeinschaft nicht missen. Gerade in dieser schwierigen Zeit vermittelt er Hoffnung und ein Mindestmaß an Normalität“, möchte Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager den Klosterneuburgern auch heuer diese Tradition erhalten. Und weiter: „Ich möchte damit auch Danke sagen, für das Durchhaltevermögen, die Disziplin und den Zusammenhalt der Klosterneuburger Bevölkerung.“

Der Baum, der vom Stadtgartenamt geschmückt wurde, ist 25 Meter hoch und stammt aus Weidlingbach. Er wird mittels Kranwagen am Rathausplatz aufgestellt.