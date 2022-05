Neues Flair & alter Charme: Saisonstart im Strandbad Klosterneuburg

Werbung

Seit über hundert Jahren lockt das Strandbad die Besucher in den Sommermonaten an. In den letzten Jahren wurde vor allem die Terrasse immer baufälliger. Nun wurde sie saniert und das ganze Areal neu, besucherfreundlicher gestaltet.

Die offizielle Eröffnung fand am 1. Mai mit Bürgermeister und zahlreichen Stadt- und Gemeinderäten statt.

1960 wurde das Gebäude, in dem sich „Greisslerei“ und Café befinden, erbaut. Harmonisch dazu passend, aber mit neuen Flair entwarf das Weidlinger Architekturbüro Syntax nun die Terrasse samt Vorplatz.

